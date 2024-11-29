Эвасон о судьях в игре с «Монреалем»: «Просто смешно. «Коламбус» выходит «2 в 1», соперник хватает игрока за бедро. Это не может не быть штрафом»
Дин Эвасон раскритиковал работу судей в игре с «Монреалем».
Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился поражением «Коламбуса» в овертайме (3:4).
Перед решающим голом канадцев, форвард «Монреаля» Ник Сузуки схватил Кента Джонсона, убегавшего «2 в 1» и потащил его вниз.
Когда Джонсон упал, «Монреаль» вышел в контратаку и забросил победную шайбу.
«Это просто смешно! Знаете что? Да, в судействе есть человеческий фактор, но я надеюсь, что хотя бы один из судей скажет, что они видели?»
Мы выходим «2 в 1», парень тянется к игроку и хватает за бедро. Это не может не быть штрафом.
Неважно, первый это период или овертайм, ты не можешь протянуть руку и схватить парня», – сказал главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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