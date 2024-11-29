Эвасон о судьях в игре с «Монреалем»: «Просто смешно. «Коламбус» выходит «2 в 1», соперник хватает игрока за бедро. Это не может не быть штрафом»

Дин Эвасон раскритиковал работу судей в игре с «Монреалем».

Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился поражением «Коламбуса» в овертайме (3:4).

Перед решающим голом канадцев, форвард «Монреаля» Ник Сузуки схватил Кента Джонсона , убегавшего «2 в 1» и потащил его вниз.

Когда Джонсон упал, «Монреаль » вышел в контратаку и забросил победную шайбу.

«Это просто смешно! Знаете что? Да, в судействе есть человеческий фактор, но я надеюсь, что хотя бы один из судей скажет, что они видели?»

Мы выходим «2 в 1», парень тянется к игроку и хватает за бедро. Это не может не быть штрафом.

Неважно, первый это период или овертайм, ты не можешь протянуть руку и схватить парня», – сказал главный тренер «Коламбуса » Дин Эвасон .