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  • «Нэшвилл» получил 2-минутный штраф за «неправильный стартовый состав». Клуб указал 91-й номер Стэмкоса вместо 9-го Форсберга
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«Нэшвилл» получил 2-минутный штраф за «неправильный стартовый состав». Клуб указал 91-й номер Стэмкоса вместо 9-го Форсберга

«Нэшвилл» получил штраф за несоответствие стартовой пятерки протоколу.

«Предаторс» включили Стивена Стэмкоса в стартовую пятерку на гостевой матч против «Сиэтла», но вместо него на стартовое вбрасывание вышел Филип Форсберг.

Через 43 секунды после начала игры судьи наказали «Нэшвилл» 2-минутным штрафом за «неправильный стартовый состав». Согласно правилам НХЛ, перед началом игры команда гостей должна первой назвать свой состав, все изменения должны быть утверждены до стартового вбрасывания.

«Кракену» не удалось реализовать большинство.

В интервью TNT со скамейки запасных главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт сказал, что они ошибочно указали цифру 1 после 9-го номера Форсберга. Под 91-м номером выступает Стэмкос.

Команда тренера Эндрю Брюнетта проиграла «Сиэтлу» в матче НХЛ со счетом 0:3. «Нэшвилл» занимает 15-е место в таблице Западной конференции.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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