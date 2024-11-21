«Нэшвилл» получил 2-минутный штраф за «неправильный стартовый состав». Клуб указал 91-й номер Стэмкоса вместо 9-го Форсберга

«Нэшвилл» получил штраф за несоответствие стартовой пятерки протоколу.

«Предаторс» включили Стивена Стэмкоса в стартовую пятерку на гостевой матч против «Сиэтла », но вместо него на стартовое вбрасывание вышел Филип Форсберг .

Через 43 секунды после начала игры судьи наказали «Нэшвилл» 2-минутным штрафом за «неправильный стартовый состав». Согласно правилам НХЛ , перед началом игры команда гостей должна первой назвать свой состав, все изменения должны быть утверждены до стартового вбрасывания.

«Кракену» не удалось реализовать большинство.

В интервью TNT со скамейки запасных главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт сказал, что они ошибочно указали цифру 1 после 9-го номера Форсберга. Под 91-м номером выступает Стэмкос.

Команда тренера Эндрю Брюнетта проиграла «Сиэтлу» в матче НХЛ со счетом 0:3. «Нэшвилл» занимает 15-е место в таблице Западной конференции.