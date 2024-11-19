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Морозов о судействе в КХЛ: «Иногда интересно, с какими эмоциями тренер общается с арбитром. Если ведешь себя некорректно, это может быть опубликовано»

Алексей Морозов оценил работу судей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Жалоб на судейство стало как будто меньше.

– Это же хорошо, мы к этому и шли. Пусть все будут сосредоточены на хоккее, нежели на каких‑то судейских скандалах. Значит, судейский департамент развивается. Да, все допускают какие‑то ошибки: и игроки, и тренеры. Иногда и тренеры признают, что матч проиграли из‑за их ошибки.

Судейский департамент четко работает, после каждой игры судьи получают профайл с их действиями, где они допустили ошибку, в каком эпизоде правильно находились на площадке, увидели ли момент с правильного ракурса для того, чтобы принять верное решение.

– Кажется, что публикация видео разговоров арбитров со скамейкой помогает в этом. Все видят, как это происходит на льду, нет никаких догадок, что кто кому сказал, чтений по губам, как это в футболе происходит.

– Такое новшество всем нравится. И мне самому интересно иногда посмотреть, как и что происходило, как тренер разговаривает и какие эмоции передает судье, как общается арбитр.

– Давление на судей тоже уходит, все же понимают, что разговоры станут достоянием общественности.

– Да. Если ты ведешь себя некорректно по отношению к судье, то это все может быть опубликовано, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов. 

Ротенберг – арбитру во время матча со «Спартаком»: «Ты можешь не орать? Там обоюдное удаление, посмотри видео. Не надо на меня орать!»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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