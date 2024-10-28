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Ротенберг – арбитру во время матча со «Спартаком»: «Ты можешь не орать? Там обоюдное удаление, посмотри видео. Не надо на меня орать!»

Роман Ротенберг на повышенных тонах общался с арбитром в матче со «Спартаком».

Перед матчем «Спартак» – СКА (2:5) на главных судей Максима Сидоренко и Ивана Фатеева закрепили микрофоны.

В одном из эпизодов между главным тренером СКА и арбитром состоялся разговор по поводу удаления Евгения Кузнецова.

Форвард СКА получил 2-минутный штраф за задержку соперника. Игрок стал спорить с арбитром, после чего получил еще 2 минуты штрафа за неспортивное поведение.

– Я еще 2 дам, мне не надо ничего объяснять. Там задержка, и он меня посылает... – сказал судья.

– Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление. Там Порядин, посмотри видео. Он его толкает, это обоюдное удаление. Не надо на меня орать! – ответил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

– Я не ору. Я пытаюсь стадион перекричать. Не надо орать, – отреагировал судья. 

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга

В КХЛ считают, что Ротенберг дискредитирует лигу. Вот все его претензии

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал КХЛ в YouTube
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logoСпартак
судьи
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
Максим Сидоренко
logoРоман Ротенберг
Иван Фатеев
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