Артюхин об удалениях Кузнецова: «Уважение судей к игроку тоже должно быть. Он никого не посылает на три буквы, а пытается общаться, как принято в НХЛ. Желаю Евгению большого терпения»

Евгений Артюхин высказался о большом количестве удалений у Евгения Кузнецова.

Нападающий СКА идет на третьем месте по штрафным минутам в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы думаете, почему судьи постоянно удаляют Евгения Кузнецова? Я думаю, с их стороны тут есть элемент воспитания. Как наши арбитры в таких случаях говорят, «траблмэйкер». То есть тот, кто создает проблемы.

– Я просто хочу пожелать Евгению большого терпения. Ведь я и сам с этим сталкивался. Считаю, что уважение со стороны судей тоже должно быть к игроку.

Я уверен, что Кузнецов ничего запредельного себе не позволяет, никого не посылает на три буквы. Просто он подъезжает к арбитрам, пытается общаться, как это принято в НХЛ. У него такая манера игры. И то, за что здесь дают удаление, в Америке спокойно разрешают.

К сожалению, нужно адаптироваться к реалиям жизни. У нас в России такой хоккей, мы ничего не можем с этим не поделать. Мы не имеем права критиковать судей.

Увы, у нас арбитры никак не меняются. У них есть своя точка зрения, своя политика, которой они придерживаются.

– Что делали вы, когда вас удаляли за все подряд?

– Да просто перетерпел, как бы уже свыкся, понял. Да, я иногда апеллировал к судьям после удалений.

Пытался объяснить, что делаю это не специально. Что не пытаюсь кому-то нанести травму. Что я просто играю так жестко, и если я бью человека, а он падает, летит головой и расшибается, то это не мои проблемы, а проблема соперника, потому что он не готов к силовому приему. Это его вина. Почему я из-за этого должен страдать?

Вот об этом и была полемика с судьями, – заявил бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре с «Салаватом». У форварда СКА 14 минут штрафа и 0 очков в Уфе, его результативная серия прервалась