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Максим Рыбин: «Локомотив» действует как хорошие швейцарские часы, все отлажено, каждый знает свою роль. Здесь нет столько свободы, как других клубах»

Максим Рыбин оценил игру «Локомотива» в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Да, Радулов много играет, но сейчас приходят более молодые ребята, более маневренные. Может, они пока менее мастеровитые, но за счет своей работоспособности они могут перекрывать мастерство других. У нас сейчас много ребят, которые могут вырасти из звездочек в звезд.

– Радулов уже вписался в «Локомотив»?

– «Локомотив» немного отличается от остальных команд. Он назад побежит быстрее, чем вперед. «Локомотив» действует как хорошие швейцарские часы, в клубе все отлажено, каждый знает свою роль.

Радулов привык к тому, что руки у него развязаны, что он может действовать на площадке в чуть более свободном режиме. В «Локомотиве» нет столько свободы, сколько есть в других клубах, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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