«Говорят, Ротенберг подрался с Кузнецовым, но это чушь. Евгений вышел красным из раздевалки после «Куньлуня» – досталось морально». Шевченко о СКА

Алексей Шевченко высказался об отношениях Романа Ротенберга с игроками СКА.

Петербургский клуб проиграл «Авангарду » (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это пятое подряд поражение СКА в регулярном чемпионате.

«Говорят, что Ротенберг подрался с Кузнецовым, но это чушь. Чушь невероятная.

Евгений вышел красным из раздевалки [после игры с «Куньлунем »], потому что ему досталось морально. Было за что: ты получил 10 минут, получил 2 минуты за разговоры, удалился в овертайме, команда пропустила.

Потом Ротенберга выбесил Деанджело – ему пришлось извиняться перед арбитрами за него. Понятно, что он высказал [Кузнецову], но высказывал всем.

Думаю, конечно, он у него спросил, разговор был: «Что ты делаешь?» – сказал журналист Алексей Шевченко .

Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»

У Кузнецова нет очков в трех матчах подряд при 18 минутах штрафа. Форвард СКА набрал 7+11 в 20 играх

Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления