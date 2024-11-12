«Говорят, Ротенберг подрался с Кузнецовым, но это чушь. Евгений вышел красным из раздевалки после «Куньлуня» – досталось морально». Шевченко о СКА
Петербургский клуб проиграл «Авангарду» (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это пятое подряд поражение СКА в регулярном чемпионате.
«Говорят, что Ротенберг подрался с Кузнецовым, но это чушь. Чушь невероятная.
Евгений вышел красным из раздевалки [после игры с «Куньлунем»], потому что ему досталось морально. Было за что: ты получил 10 минут, получил 2 минуты за разговоры, удалился в овертайме, команда пропустила.
Потом Ротенберга выбесил Деанджело – ему пришлось извиняться перед арбитрами за него. Понятно, что он высказал [Кузнецову], но высказывал всем.
Думаю, конечно, он у него спросил, разговор был: «Что ты делаешь?» – сказал журналист Алексей Шевченко.
Роман Ротенберг: «Попросил Кузнецова и Деанджело не говорить с судьями. В Америке общение идет, но у нас нет таких традиций. Надо уважать нашу культуру»
У Кузнецова нет очков в трех матчах подряд при 18 минутах штрафа. Форвард СКА набрал 7+11 в 20 играх
Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления
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