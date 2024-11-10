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Бобровский вышел на 12-е место по победам в истории НХЛ (404), обогнав Фюра. У идущего 11-м Холла – 407

Сергей Бобровский вышел на 12-е место по победам в истории НХЛ (404).

Вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в матче с «Филадельфией» (4:3 Б) и выиграл серию буллитов (4 сэйва после 5 бросков). 

За карьеру в рамках регулярок у 36-летнего россиянина 404 победы в 712 играх.

Он вышел на чистое 12-е место среди всех вратарей в истории лиги по их числу, обогнав Гранта Фюра (403 в 868).

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 564 в 1029), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886) и Гленн Холл (407 в 906).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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