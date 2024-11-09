Ротенберг о возвращении Мичкова в СКА: «Надо спросить – а хочет ли он сам вернуться? Вот мы говорим про драфт, но никто не должен что‑то решать за игроков»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о возвращении Матвея Мичкова в СКА.

19-летний нападающий «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

– СКА отпускал Мичкова в «Филадельфию» на два года раньше с условием, что он будет играть в первом звене и в большинстве. Давайте назад его заберем.

– Мне кажется, тут надо спокойно проанализировать ситуацию. И спросить у Матвея – а хочет ли он сам вернуться? Как он сам видит свое развитие и будущее?

Вот мы говорим о том, что в КХЛ может появиться драфт новичков. Но никто не должен что‑то решать за игроков. Особенно когда это несовершеннолетние дети. Учите законы Российской Федерации! – сказал главный тренер СКА .

Ротенберг о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Обсуждать решение Тортореллы будет не очень правильно – нужно быть в раздевалке. Может, у них какие-то свои разговоры»

Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России. И изучите законодательную базу»