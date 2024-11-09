  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о возвращении Мичкова в СКА: «Надо спросить – а хочет ли он сам вернуться? Вот мы говорим про драфт, но никто не должен что‑то решать за игроков»
7

Ротенберг о возвращении Мичкова в СКА: «Надо спросить – а хочет ли он сам вернуться? Вот мы говорим про драфт, но никто не должен что‑то решать за игроков»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о возвращении Матвея Мичкова в СКА.

19-летний нападающий «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы. 

– СКА отпускал Мичкова в «Филадельфию» на два года раньше с условием, что он будет играть в первом звене и в большинстве. Давайте назад его заберем.

– Мне кажется, тут надо спокойно проанализировать ситуацию. И спросить у Матвея – а хочет ли он сам вернуться? Как он сам видит свое развитие и будущее?

Вот мы говорим о том, что в КХЛ может появиться драфт новичков. Но никто не должен что‑то решать за игроков. Особенно когда это несовершеннолетние дети. Учите законы Российской Федерации! – сказал главный тренер СКА

Ротенберг о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Обсуждать решение Тортореллы будет не очень правильно – нужно быть в раздевалке. Может, у них какие-то свои разговоры»

Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России. И изучите законодательную базу»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoКХЛ
Драфт КХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
logoМатвей Мичков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й
741 минуту назад
«Удаления в конце игры или в зоне соперника – за это в нашей стране надо наказывать рублем. И мы к этому придем». Ларионов после 2:3 от «Салавата»
12сегодня, 19:15
Дацюк о погоне Овечкина за Гретцки: «Уверен, что рекорд Саша побьет. Он настоящий бомбардир, что уже доказывает два десятилетия»
3сегодня, 19:01
Ротенберг о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Обсуждать решение Тортореллы будет не очень правильно – нужно быть в раздевалке. Может, у них какие-то свои разговоры»
3сегодня, 18:52
Гатиятулин об 1:2 от «Локомотива»: «Первый период показал, что «Ак Барс» может играть с любым соперником. Потом, возможно, не хватило свежести, нас наказали за ошибки»
6сегодня, 18:36
Никитин о 2:1 с «Ак Барсом»: «В начале «Локомотиву» устраивали головомойку, это нас тонизировало и мотивировало. Молодцы парни, нашли в себе силы выиграть»
6сегодня, 18:25
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Рейнджерс» – с «Детройтом», «Флорида» примет «Филадельфию», «Колорадо» против «Каролины»
41сегодня, 18:10Live
Брызгалов о контракте Шестеркина: «Почему защитники и нападающие могут зарабатывать много, а вратари – нет? Это самая ценная позиция. Все окупается»
9сегодня, 18:06
Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России. И изучите законодательную базу»
52сегодня, 17:42
Сушинский о «Локомотиве»: «Не могу назвать его игру интересной. Мне такой хоккей не нравится»
25сегодня, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Если ты профессиональный спортсмен, то должен выполнять требования. Надеюсь, Матвей сделает правильные выводы»
1 минуту назад
Никитин о лидерстве «Локомотива»: «Сравнивать с чемпионским ЦСКА очень рано. Еще будут моменты, где не все будет хорошо. Это жизнь – физиология, синусоида»
14 минут назад
«У Бобровского выдающаяся карьера, он заслуживает включения в Зал хоккейной славы. Его трудовая этика и преданность делу – потрясающие». Брызгалов о вратаре «Флориды»
56 минут назад
«Почувствовал, что игрокам нужно сквернословие в раздевалке, чтобы взбодриться. Ребятам это придало эмоций». Козлов о 3:2 с «Торпедо»
1сегодня, 19:26
Третьяк поздравил Пахмутову с 95-летием: «Александра Николаевна – необыкновенно талантливый человек. Песня «Трус не играет в хоккей» – настоящий гимн нашего вида спорта»
2сегодня, 17:47
Дацюк посвятил включение в Зал славы памяти родителей: «Без них, без семьи не было бы ничего»
3сегодня, 17:14
Разин об обмене Уилсона на Андреоффа: «Я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Скотт нас полностью устраивает, предложений по нему не было»
сегодня, 17:05
Алексей Василевский о США: «В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Но Тампа мне понравилась – спокойный, тихий городок»
5сегодня, 16:15
Агент Ботев о лимите на легионеров: «Я против него. Мы хотим либо развивать российских игроков, либо развивать лигу так, чтобы она приносила прибыль клубам»
3сегодня, 15:37
«Изолента есть, перелет состоялся, есть где ночевать – хорошие условия, не на что жаловаться». Капитан «Лады» Фисенко задержках зарплаты
4сегодня, 15:11