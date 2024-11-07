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  • Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»
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Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»

Виктор Козлов прокомментировал поражение в игре с минским «Динамо» (2:3 Б).

– Мы хорошо начали, хотя знали, что минчане отлично начинают матчи. Тем более сегодня такой день, когда почтили память Константина Кольцова.

Нам удалось забить первыми на подставлении, во втором периоде неправильные смены привели к тому, что они играли в нашей зоне.

Отмечу, что в овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Александр Самонов как всегда здорово выступал. Сегодня все было целостно.

– Вторая шайба подкосила?

– Так бывает, отскочила шайба, но ребята продолжали гнуть свою линию.

– Насколько тяжело было после перелета из Новосибирска?

– Было необычно, но у нас был день на подготовку, провели тренировочный процесс, так что хорошо подготовились.

– Две буллитные серии в последних матчах. Ждать третью в Нижнем Новгороде?

– Все команды хотят победить, все будут стараться выиграть.

– Успели оценить игру Мелоша?

– Он молодец, так же солидно играет, как и в прошлом сезоне.

– Давно не выигрывали третьи периоды. В чем причина?

– Самое главное – выигрывать матч. Мы подумаем, что можно улучшить в третьих периодах, но я не скажу, что соперник нас переигрывает в этом отрезке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoКонстантин Кольцов
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