Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»

Виктор Козлов прокомментировал поражение в игре с минским «Динамо» (2:3 Б).

– Мы хорошо начали, хотя знали, что минчане отлично начинают матчи. Тем более сегодня такой день, когда почтили память Константина Кольцова .

Нам удалось забить первыми на подставлении, во втором периоде неправильные смены привели к тому, что они играли в нашей зоне.

Отмечу, что в овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Александр Самонов как всегда здорово выступал. Сегодня все было целостно.

– Вторая шайба подкосила?

– Так бывает, отскочила шайба, но ребята продолжали гнуть свою линию.

– Насколько тяжело было после перелета из Новосибирска?

– Было необычно, но у нас был день на подготовку, провели тренировочный процесс, так что хорошо подготовились.

– Две буллитные серии в последних матчах. Ждать третью в Нижнем Новгороде?

– Все команды хотят победить, все будут стараться выиграть.

– Успели оценить игру Мелоша?

– Он молодец, так же солидно играет, как и в прошлом сезоне.

– Давно не выигрывали третьи периоды. В чем причина?

– Самое главное – выигрывать матч. Мы подумаем, что можно улучшить в третьих периодах, но я не скажу, что соперник нас переигрывает в этом отрезке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .