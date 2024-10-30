Защитник «Вашингтона» Чикран не доиграл матч с «Рейнджерс» из-за травмы. Он набрал 4 очка в 8 играх сезона
Джейкоб Чикран получил травму в матче против «Рейнджерс».
Защитник «Вашингтон» не смог завершить игру регулярного чемпионата НХЛ.
Джейкоб Чикран провел на льду всего 1 минуту и 50 секунд и после не появляся на льду из-за повреждения верхней части тела.
Он заработал показатель полезности «плюс 1» в этом матче.
В нынешнем сезоне канадец сыграл 8 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 18:48.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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