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  • Крикунов про 400 побед Бобровского: «Наши голкиперы оправдывают доверие. В НХЛ большой спрос на них, пошла мода. Когда санкции снимут, у нас будет отличный выбор на вратарской позиции»
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Крикунов про 400 побед Бобровского: «Наши голкиперы оправдывают доверие. В НХЛ большой спрос на них, пошла мода. Когда санкции снимут, у нас будет отличный выбор на вратарской позиции»

Владимир Крикунов высказался о достижении Сергея Бобровского в НХЛ.

Российский голкипер «Флориды» одержал 400 побед в лиге быстрее всех в истории.

– Молодец Сергей. Наши вратари оправдывают доверие. Хорошо, что они там играют, имеют такую возможность.

Когда санкции снимут, у нас будет отличный выбор на вратарской позиции. Ведь не так давно с ней были проблемы в сборной.

– Не состарятся ли наши звезды к моменту снятия санкций?

– Так наши вратари все время туда едут. В НХЛ очень большой спрос на них. Пошла такая мода – всем надо русского голкипера. Думаю, началось это с Василевского.

Видимо, наша школа вратарская отлично подходит под НХЛ. Не зря они считают нас теми, с кем приходится бороться за самые высокие места, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Бобровский – машина! Выиграл 400 матчей быстрее всех вратарей в истории

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoТампа-Бэй
logoФлорида
logoВладимир Крикунов
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoАндрей Василевский
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