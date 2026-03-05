Стэмкос набрал 100 (57+43) очков в 143 матчах за «Нэшвилл». Он лучший снайпер «Предаторc» с момента перехода в клуб в сезоне-2024/25

Стэмкос набрал 100 очков за «Нэшвилл».

Стивен Стэмкос набрал 100-й (57+43) результативный балл в составе «Нэшвилла ».

36-летний форвард отметился голевой передачей в игре с «Коламбусом » (2:3) в регулярке НХЛ . Это был 143-й матч канадца в составе «Предаторс».

С момента перехода в «Нэшвилл» в сезоне-2024/25 Стэмкос занимает третье место в команде по набранным очкам, а также делит первое место по количеству заброшенных шайб.

В текущем сезоне на его счету 47 (30+17) очков в 61 матче.