Стэмкос набрал 100 (57+43) очков в 143 матчах за «Нэшвилл». Он лучший снайпер «Предаторc» с момента перехода в клуб в сезоне-2024/25
36-летний форвард отметился голевой передачей в игре с «Коламбусом» (2:3) в регулярке НХЛ. Это был 143-й матч канадца в составе «Предаторс».
С момента перехода в «Нэшвилл» в сезоне-2024/25 Стэмкос занимает третье место в команде по набранным очкам, а также делит первое место по количеству заброшенных шайб.
В текущем сезоне на его счету 47 (30+17) очков в 61 матче.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
Ох, а как же его поначалу поносили после ухода из Тампы. Но ничего, адаптировался и вышел на свой уровень. Мастер, что сказать
у Стэмми карьерный показатель чуть больше 1 очка за игру, а в Нэшвилле 0,7. Просадка на треть
На какой свой уровень ))) хотя о чем я, у тебя цель плюсов срубить в любой теме
