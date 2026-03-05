  • Спортс
  • Парайко перейдет в «Баффало» из «Сент-Луиса». В обмен могут включить Мртку и выбор в первом раунде драфта
Парайко перейдет в «Баффало» из «Сент-Луиса». В обмен могут включить Мртку и выбор в первом раунде драфта

Парайко близок к переходу в «Баффало».

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко близок к переходу в «Баффало», сообщает инсайдер Даррен Дрегер. 

«Считается, что переход Колтона Парайко в «Баффало» состоится. Сейчас завершаются последние детали. Игроку еще нужно дать свое согласие и т. д.

Похоже, что частью сделки станут Радим Мртка и выбор в первом раунде драфта», – написал Дрегер. 

У 32-летнего Парайко 14 (1+13) очков в 58 матчах текущего сезона НХЛ. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Даррена Дрегера в Х
Да тут уже финалом востока попахивает
Баффало внезапно смотрятся прям очень мощно
Вообще не нужен он на мой взгляд. Далин-Самуэльсон, Байрам-Пауэр+Кесселеринг. Из Лазарета скоро Тимминс вернётся.

Томаса было бы супер урвать
Как у Баффало состоят дела с вратарями они у них хорошо играют?
Ответ Ava89
Как у Баффало состоят дела с вратарями они у них хорошо играют?
Нормально.
клинкам явно не хватает опыта, а тут обладатель кубка стэнли и чемпион олимпиады. для заруб в играх на вылет такие игроки просто необходимы, при том что баффало придется рубиться с командами из монструозного атлантика. Вот честное слово, очень не хочется чтобы тампа в первом раунде попала на них, хочется на обе команды посмотреть подольше.
Рекомендуем