Парайко перейдет в «Баффало» из «Сент-Луиса». В обмен могут включить Мртку и выбор в первом раунде драфта
Парайко близок к переходу в «Баффало».
Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко близок к переходу в «Баффало», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
«Считается, что переход Колтона Парайко в «Баффало» состоится. Сейчас завершаются последние детали. Игроку еще нужно дать свое согласие и т. д.
Похоже, что частью сделки станут Радим Мртка и выбор в первом раунде драфта», – написал Дрегер.
У 32-летнего Парайко 14 (1+13) очков в 58 матчах текущего сезона НХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Даррена Дрегера в Х
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Томаса было бы супер урвать