Парайко перейдет в «Баффало» из «Сент-Луиса». В обмен могут включить Мртку и выбор в первом раунде драфта

Парайко близок к переходу в «Баффало».

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко близок к переходу в «Баффало», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

«Считается, что переход Колтона Парайко в «Баффало» состоится. Сейчас завершаются последние детали. Игроку еще нужно дать свое согласие и т. д.

Похоже, что частью сделки станут Радим Мртка и выбор в первом раунде драфта», – написал Дрегер.

У 32-летнего Парайко 14 (1+13) очков в 58 матчах текущего сезона НХЛ.