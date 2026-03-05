Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Динамо Минск» — СКА, 5 марта 2026

Сегодня, 5 марта, в регулярном чемпионате FONBET КХЛ состоится центральный матч игрового дня на Западе. Минское «Динамо» принимает СКА из Санкт-Петербурга на льду «Минск-Арены». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Для команд это принципиальное противостояние с привкусом плей-офф: прямо сейчас «зубры» занимают второе место на Западе, а армейцы идут седьмыми, и именно эта пара может встретиться в первом раунде Кубка Гагарина. Хозяева горят желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за сухое поражение от «Магнитки» (0:3). Гости же, напротив, подходят к матчу на подъеме после разгрома «Барыса» (7:0) с сухим матчем в исполнении голкипера Артемия Плешкова, чья серия без пропущенных голов уже составляет 73 минуты. В нынешнем сезоне команды встречались четырежды, и лишь однажды победа оставалась за минчанами.

Где смотреть прямую трансляцию матча Динамо Минск — СКА

Прямую трансляцию матча между минским «Динамо» и петербургским СКА в прямом эфире покажет сервис ВидеоСпортс’‘. Начало эфира в 19:20 по московскому времени 5 марта 2026.

«Динамо» Минск – СКА – 19:30

