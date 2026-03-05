«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, обыграв «Амур» – 4:1. Команда Козлова идет 5-й на Востоке

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2025/26.

«Салават Юлаев » обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина после победы над «Амуром » (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

У команды Виктора Козлова 4 победы в 5 последних матчах. «Амур» сегодня потерпел первое поражение за 4 последние игры.

«Салават» (62 матча, 70 очков) идет на 5-м месте в Восточной конференции, «Амур» – девятый (62 игры, 55 баллов).

Ранее на Востоке путевку в плей-офф оформили «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».