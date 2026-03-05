  • Спортс
  «Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, обыграв «Амур» – 4:1. Команда Козлова идет 5-й на Востоке
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, обыграв «Амур» – 4:1. Команда Козлова идет 5-й на Востоке

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина сезона-2025/26.

«Салават Юлаев» обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина после победы над «Амуром» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

У команды Виктора Козлова 4 победы в 5 последних матчах. «Амур» сегодня потерпел первое поражение за 4 последние игры. 

«Салават» (62 матча, 70 очков) идет на 5-м месте в Восточной конференции, «Амур» – девятый (62 игры, 55 баллов). 

Ранее на Востоке путевку в плей-офф оформили «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс
С таким большинством в ПО делать нефиг...даже 5 на 3 не реализовываем
Классный никнейм))). И главное - по заслугам.
Соперникам Салавата поменьше удаляться. Ломают чёткую и сбалансированную игру 5х5. И вообще, зачем забивать в большинстве, это же читерство
Где большинство? Потапов уйди уже из Салавата ...Толпар довел уже...
Так за большинство Цулыгин отвечает, к нему вопросы
Так за большинство Цулыгин отвечает, к нему вопросы
Во всех сезонах КХЛ выходят в плей-офф
В начале сезона многие говорили что даже и мечтать о ПО не стоит.....
В начале сезона многие говорили что даже и мечтать о ПО не стоит.....
Но потом вкинули денег и пришли: Ремпал, Броссо. Думаю, что без них бы вполне вероятно или не попали бы или где-то между Сибирью и Амуром сейчас были бы))
Берегись Автомобиля!
С таким большинством Салавату в играх на вылет делать нечего, в 17 случаях большинства подряд ни разу не забили. Пройти автомобилист для нас будет чудом
Кузя затащил команду в плей-офф
Молодцы! Дальше уже будет спокойнее
лутьше играть с акбарсом в плейоф если с авто пройдешь то с ЦСКА придется сдавать плейоф
