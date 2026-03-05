У «Нефтехимика» 4 поражения подряд – сегодня 3:7 с «Адмиралом», идущим последним на Востоке. Команда Гришина идет 7-й в конференции

«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд.

«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение кряду в FONBET Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда Игоря Гришина проиграла «Адмиралу » с последнего места на Востоке (3:7).

Клуб из Нижнекамска занимает 7-е место в в Восточной конференции (63 игры, 63 очка). Отрыв от 9-й строчки («Амур») составляет 8 очков с учетом того, что «Нефтехимик » провел на матч больше.