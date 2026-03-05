У «Нефтехимика» 4 поражения подряд – сегодня 3:7 с «Адмиралом», идущим последним на Востоке. Команда Гришина идет 7-й в конференции
«Нефтехимик» проиграл 4 матча подряд.
«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение кряду в FONBET Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда Игоря Гришина проиграла «Адмиралу» с последнего места на Востоке (3:7).
Клуб из Нижнекамска занимает 7-е место в в Восточной конференции (63 игры, 63 очка). Отрыв от 9-й строчки («Амур») составляет 8 очков с учетом того, что «Нефтехимик» провел на матч больше.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Такими темпами и до ПО не дотянут
Такими темпами и до ПО не дотянут
Дотянут. Отрыв - 8 очков, а в розыгрыше - 12 очков максимум еще может набрать Амур.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем