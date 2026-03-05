Князев о драке после матча «Амур» – «Нефтехимик»: «Стоит задуматься об отмене рукопожатий. После игры эмоции еще не улеглись, отсюда стычки. Уже не первый случай в КХЛ»
Князев: стоит задуматься об отмене рукопожатий в КХЛ.
Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал драку после игры «Амур» – «Нефтехимик» (3:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Это уже не первый случай в КХЛ. Возможно, стоит задуматься, чтобы после матча отменить рукопожатия между командами. Оставить их только после окончания серии плей-офф, потому что сразу после игры эмоции еще не улеглись, и отсюда могут возникать стычки», – сказал Князев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
А после окончания 7-го матча серии плей-офф игроки будут само спокойствие, ну да. Идея, кмк, странная.
ему надо почитать историю рукопожатий, может тогда поймет!
Сам смысл рукопожатий - снять негатив , который мог появиться во время игры. Игра закончилась, не нужно негатив тащить дальше.
Рукопожатия неотъемлемая часть хоккея!
