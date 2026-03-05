Князев о драке после матча «Амур» – «Нефтехимик»: «Стоит задуматься об отмене рукопожатий. После игры эмоции еще не улеглись, отсюда стычки. Уже не первый случай в КХЛ»

Князев: стоит задуматься об отмене рукопожатий в КХЛ.

Хоккейный агент Кирилл Князев прокомментировал драку после игры «Амур » – «Нефтехимик » (3:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Это уже не первый случай в КХЛ. Возможно, стоит задуматься, чтобы после матча отменить рукопожатия между командами. Оставить их только после окончания серии плей-офф, потому что сразу после игры эмоции еще не улеглись, и отсюда могут возникать стычки», – сказал Князев.