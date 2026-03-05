Андриевский об 1:4 с «Салаватом»: «У «Амура» сразу все наперекосяк пошло. Брака очень много в передачах, в приеме, шайба нас не слушалась. Как‑то все у нас…»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (1:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Не получилось у нас то, что мы задумывали и хотели. Как‑то сразу все наперекосяк пошло с первого периода. И брака очень много в передачах, и в приеме, и шайба нас не слушалась… Как‑то все у нас…
И по концовке: второй гол не добавил нам радости, а потом шесть минут удалений подряд в принципе предрешили исход встречи», – сказал Андриевский.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Тренер Андреевский ровно все наперекосяк.
