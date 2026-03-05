Сергачев подарил 100 клюшек воспитанникам школы «Нефтехимика»

Сергачев подарил 100 клюшек воспитанникам «Нефтехимика».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал подарок воспитанникам академии «Нефтехимика».

«Подарок от чемпиона: 100 клюшек от Михаила Сергачева юным хоккеистам «Нефтехимика». Воспитанник нижнекамского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли и звезда команды НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачев прислал в подарок клюшки для игроков школы «Нефтехимик».

Тренеры команд вручили клюшки игрокам в возрасте от 6 до 12 лет. Капитан команды 2013 года Агдам Миндубаев поделился эмоциями: «Всегда классно получить в подарок клюшку, а тем более от Михаила Сергачева – нашего самого крутого игрока. Он когда-то тоже начинал в нашей школе. Значит, и у нас все получится!»

Директор ДЮСШ «Нефтехимик» Ильдар Нугманов: «Спасибо Михаилу за поддержку и классные подарки. Мы гордимся нашим воспитанником, и очень рады, что наша связь остается такой крепкой спустя годы. Клюшки переданы юным спортсменам как поддержка, которую он оказывает лично и через свой благотворительный фонд «Сектор 98».

Михаил Сергачев продолжает поддерживать свою родную школу и ее воспитанников. Ежегодно он проводит мастер-классы на Малой ледовой арене в родном Нижнекамске и дарит клюшки молодым хоккеистам, своим примером вдохновляя их на спортивные победы. В прошлом году он открыл благотворительный фонд «Сектор 98», чтобы масштабировать добрые дела. Желаем Михаилу и его Фонду успехов!» – говорится в сообщении молодежной команды «Нефтехимика ».

Фото: телеграм-канал «Волки из ДЮСШ»