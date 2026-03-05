«Динамо» Минск проиграло СКА – 1:2 ОТ. ВидеоСпортс’‘ показывал матч FONBET КХЛ
«Динамо» Минск проиграло СКА.
«Динамо» Минск уступило СКА (1:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
ВидеоСпортс’‘ показывал матч в прямом эфире.
«Динамо» Минск – СКА – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 32 Поляков (Воробьев, Менелл)
1:1 – 33 Лимож (Мелош)
1:2 – 61 Сапего (Короткий, Поляков)
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно проиграли
Объясните 1-1 для хоккея это нормально?
Объясните 1-1 для хоккея это нормально?
Сейчас, увы, да. Во времена иные было бы чем-то из ряда вон....
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем