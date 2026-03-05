Видео
5

«Динамо» Минск проиграло СКА – 1:2 ОТ. ВидеоСпортс’‘ показывал матч FONBET КХЛ

«Динамо» Минск проиграло СКА.

«Динамо» Минск уступило СКА (1:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

ВидеоСпортс’‘ показывал матч в прямом эфире.

«Динамо» Минск – СКА – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 – 32 Поляков (Воробьев, Менелл)

1:1 – 33 Лимож (Мелош)

1:2 – 61 Сапего (Короткий, Поляков)

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно проиграли
Объясните 1-1 для хоккея это нормально?
Ответ Александр Зайцев
Объясните 1-1 для хоккея это нормально?
Сейчас, увы, да. Во времена иные было бы чем-то из ряда вон....
