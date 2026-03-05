  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о выходе «Салавата» в плей-офф: «Значимо, конечно. Учитывая, как начинался сезон, очень большое дело сделали. Не нужно почивать на лаврах, надо продолжать работать»
11

Козлов о выходе «Салавата» в плей-офф: «Значимо, конечно. Учитывая, как начинался сезон, очень большое дело сделали. Не нужно почивать на лаврах, надо продолжать работать»

Козлов о выходе «Салавата» в плей-офф: большое дело сделали.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о выходе команды в плей-офф Кубка Гагарина. 

Сегодня уфимцы обыграли «Амур» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Важная победа для нас. В принципе, и содержание игры мне понравилось. Была хорошая концентрация, самоотдача. Хорошо реализовывали свои моменты. Конечно, большинство могло бы быть получше, но никогда не бывает все хорошо. Так что есть, над чем работать, что можно улучшать…

Что не получается с большинством уже 6 игр?

– Будем работать над этим. Критика справедлива.

Не стали сегодня разбивать тройку Кузнецова, как было нередко в прошлых матчах. Почему?

– Сегодня эта тройка хорошо смотрелась. И гол, который Евгений забил… Все три нападающих поучаствовали в этом голе. Считаю, они неплохо провели сегодняшний матч.

После второго матча во Владивостоке говорили, что надо было сыграть без авантюр. Сегодня прагматичность какую‑то по сути только в третьем периоде увидели, а до этого достаточно активно играли. В чем отличался подход в подготовке?

– В принципе, против такой команды, как «Амур», как раз не надо сдержанно играть. Если будешь перестраховываться, могут наказать. Команда быстрая, мастеровитая. Потому ребята молодцы. Правильно читали игру. Когда надо, шли в давление. Когда не было возможности, шайба была под контролем, они правильно сворачивались и плотно оборонялись в средней зоне.

«Салават» сегодня официально вышел в плей‑офф. Значимо ли это или что‑то чисто символическое?

– Конечно, значимо. Учитывая, как начинался сезон, какие трудности мы проходили в начале сезона и какой большой объем работы мы проделали – и хоккеисты, и сама организация, и руководство… Очень большое дело сделали.

Но опять же, очень хорошо, что вышли в плей‑офф сегодня, однако это хорошо на этом этапе. Впереди же у нас все равно большая работа. Нам не нужно почивать на лаврах, надо продолжать работать, – сказал Козлов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoАмур
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень радует Женя Кузнецов он забивает в пяти из шести последних матчей точно не помню но в двух из них точно победные шайбы... Очень хотелось чтоб игрок такого уровня нашел общий язык с тренером и командой... Но спасибо Виктору Николаевичу за микроклимат в команде который перезапускает игроков и вдыхает в них надежду и веру... Очень хотелось бы оказаться в прошлом побывать на Челябинск Арене и услышать как вся арена скандирует-"Кузя... Кузя... Кузя... "Болельщики ответьте на один вопрос а на Уфе Арене это сделать Проблемма???Или слабо??? думаю если такой мастер услышит это здесь в Уфе он от нас точно никуда не уйдет??? Пусть те кто не захотел найти общий язык с таким игроком или укусят свой зад... Или поцелует туда же игрока под номером 92....Евгений если ты читаешь это-Уфа тебя очень полюбила... Ты красавчик помоги нам в походе за Кубком Гагарина. И спасибо за твои красивые пасы и голы.
Про большинство Салавата не говорил уже только ленивый. Не пора ли перетряхнуть спецбригаду? А то Ремпал с Кузнецовым пасуются с краю на край или скидывают Стюарту, завершать никто не хочет. Стюарт - хороший домосед, но не игрок большинства, не умеет стрелять от синей линии. На пятачке от Родуолда пользы нет, Броссо на бросок не открывается. С Жаровским большинство было интереснее, креативнее, но и потерь было много. Есть над чем подумать
Честно говоря, не думал по началу сезона даже, когда шли на последнем месте, что можем попасть в ПО... Это уже подвиг, это большая работа всего коллектива клуба, от Баширова, до человека, который моет полы после ухода всех с арены...
НО...аппетит приходит уже во время еды...и сейчас конечно одного выхода мало... Оптимальный вариант сейчас схлестнутся в ПО с Авто, вроде как здесь самый жирный шанс пролезть дальше и братьев Заварухиных отдыхать (там по слухам место шаталось у них)...
В любом случае, при сложившихся обстоятельствах, как парни бьются, бодаются, как играют, даже если в этом году вылетят в первом раунде, думаю ни у кого не повернется язык обвинить команду в плохой игре. Я и рассчитывать на ПО вначале не мог, а теперь уже повторение результата прошлого сезона как минимум хочется. Банда не плохая собралась!!!

p.s. Ну и как его, как обычно Потапов вроде, тот что за большинство отвечает... уже не на мороз, весна вроде...просто на ВЫХОД!!! Удачи всем...
Ответ Bestcapper
Честно говоря, не думал по началу сезона даже, когда шли на последнем месте, что можем попасть в ПО... Это уже подвиг, это большая работа всего коллектива клуба, от Баширова, до человека, который моет полы после ухода всех с арены... НО...аппетит приходит уже во время еды...и сейчас конечно одного выхода мало... Оптимальный вариант сейчас схлестнутся в ПО с Авто, вроде как здесь самый жирный шанс пролезть дальше и братьев Заварухиных отдыхать (там по слухам место шаталось у них)... В любом случае, при сложившихся обстоятельствах, как парни бьются, бодаются, как играют, даже если в этом году вылетят в первом раунде, думаю ни у кого не повернется язык обвинить команду в плохой игре. Я и рассчитывать на ПО вначале не мог, а теперь уже повторение результата прошлого сезона как минимум хочется. Банда не плохая собралась!!! p.s. Ну и как его, как обычно Потапов вроде, тот что за большинство отвечает... уже не на мороз, весна вроде...просто на ВЫХОД!!! Удачи всем...
Сначала довели команду до такого состояния, а теперь героически выходят из него.
Витя и как игрок был мега ценный - помню его в Ладе в 2005.
ну а как тренер, раскрывается просто во что-то впечатляющее, очень разносторонний и качественный специалист.
Конечно же молодцы, с выходом в плей офф! А вот большинство - это отдельная тема, очень нужно постараться его реализовывать. Как мне кажется всё дело в быстроте паса, передач, слишком вальяжно и читаемо всё для соперника, в итоге потери без бросков, кстати их тоже мало.
Сдается мне сами не хотят в большинстве играть.Сливают Потапова но не получаеться крепко видать засел.Ну не может же быть что мы хуже всех в большинстве 16 матчей уже не забиваем
Ужасное большинство, но постоянно выходят одни и те же, ну не могут они, зачем мучать их?
Интересно с кем будет играть Уфа? С Автомобилистом? Или с Казанью? Авто с Ак Барсом разделяют 6 очков... Татары буксуют в последние игры а Авто на ходу... Ну и Есть шанс у Амура у него игры полегче чем у Сибири. Ну и интересно сколько очков наберет Жаровский.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
5 минут назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
17 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
31 минуту назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
34 минуты назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
57 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
44 минуты назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем