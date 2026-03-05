Козлов о выходе «Салавата» в плей-офф: «Значимо, конечно. Учитывая, как начинался сезон, очень большое дело сделали. Не нужно почивать на лаврах, надо продолжать работать»

Козлов о выходе «Салавата» в плей-офф: большое дело сделали.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о выходе команды в плей-офф Кубка Гагарина.

Сегодня уфимцы обыграли «Амур» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Важная победа для нас. В принципе, и содержание игры мне понравилось. Была хорошая концентрация, самоотдача. Хорошо реализовывали свои моменты. Конечно, большинство могло бы быть получше, но никогда не бывает все хорошо. Так что есть, над чем работать, что можно улучшать…

– Что не получается с большинством уже 6 игр?

– Будем работать над этим. Критика справедлива.

– Не стали сегодня разбивать тройку Кузнецова, как было нередко в прошлых матчах. Почему?

– Сегодня эта тройка хорошо смотрелась. И гол, который Евгений забил… Все три нападающих поучаствовали в этом голе. Считаю, они неплохо провели сегодняшний матч.

– После второго матча во Владивостоке говорили, что надо было сыграть без авантюр. Сегодня прагматичность какую‑то по сути только в третьем периоде увидели, а до этого достаточно активно играли. В чем отличался подход в подготовке?

– В принципе, против такой команды, как «Амур », как раз не надо сдержанно играть. Если будешь перестраховываться, могут наказать. Команда быстрая, мастеровитая. Потому ребята молодцы. Правильно читали игру. Когда надо, шли в давление. Когда не было возможности, шайба была под контролем, они правильно сворачивались и плотно оборонялись в средней зоне.

– «Салават» сегодня официально вышел в плей‑офф. Значимо ли это или что‑то чисто символическое?

– Конечно, значимо. Учитывая, как начинался сезон, какие трудности мы проходили в начале сезона и какой большой объем работы мы проделали – и хоккеисты, и сама организация, и руководство… Очень большое дело сделали.

Но опять же, очень хорошо, что вышли в плей‑офф сегодня, однако это хорошо на этом этапе. Впереди же у нас все равно большая работа. Нам не нужно почивать на лаврах, надо продолжать работать, – сказал Козлов.