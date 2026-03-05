КХЛ. СКА одолел «Динамо» Минск, «Салават Юлаев» победил «Амур», «Адмирал» забросил 7 шайб «Нефтехимику», «Сибирь» обыграла «Шанхай» в Китае

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Салават Юлаев » обыграл в гостях «Амур » (4:1), «Сибирь » выиграла в Китае у «Шанхая » (2:1), СКА победил «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

