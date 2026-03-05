КХЛ. СКА одолел «Динамо» Минск, «Салават Юлаев» победил «Амур», «Адмирал» забросил 7 шайб «Нефтехимику», «Сибирь» обыграла «Шанхай» в Китае
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» обыграл в гостях «Амур» (4:1), «Сибирь» выиграла в Китае у «Шанхая» (2:1), СКА победил «Динамо» Минск (2:1 ОТ).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
в прошлой игре на рукопожатиях, сейчас после гола
С победой!
Минчанам спасибо за игру, парни, до скорых встреч!
Питер с победой!
Но Мотя хорош!!! Он ведь сделал гол
Ну а Короткий лучший игрок всего сезона, это и так понятно. Без него мы бы очков 10(в лучшем случае) недобрали.