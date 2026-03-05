  • Спортс
  • КХЛ. СКА одолел «Динамо» Минск, «Салават Юлаев» победил «Амур», «Адмирал» забросил 7 шайб «Нефтехимику», «Сибирь» обыграла «Шанхай» в Китае
208

КХЛ. СКА одолел «Динамо» Минск, «Салават Юлаев» победил «Амур», «Адмирал» забросил 7 шайб «Нефтехимику», «Сибирь» обыграла «Шанхай» в Китае

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» обыграл в гостях «Амур» (4:1), «Сибирь» выиграла в Китае у «Шанхая» (2:1), СКА победил «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
208 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличная атака СКА. С важной победой!
Всех наших болельщиков и команду с тяжелейшей победой!Повезло, конечно, в основное, но везёт тому кто везёт.Иванов наспасал и Голдобин на последних секундах.
а чего крысиные движения лихачёва хабаровские режиссеры решили не показывать на повторе? аккуратно так обрезали.

в прошлой игре на рукопожатиях, сейчас после гола
Кузя Красавчик... Как же я сильно хотел чтоб у него все получилось... И теперь я понимаю что бывшие тренеры ренеры не смогли найти с ним общего языка... Поэтому у Виктора Николаевича все сбитые лётчики просто играют в своё удовольствие и находят компромиссы... Жаровский начал маленько проваливаться и играет нестабильно но если ещё он выйдет на новый уровень... Вот тогда соперникам Салавата будет совсем не сладко. Спасибо Вам Виктор Николаевич за понимание и человечность ну и показатели в работе тренера. Отдельное спасибо за то что смогли найти общий язык с Евгением Кузнецовым он очень полезен и нужен Салавату как никогда.
По итогу победную шайбу забил беларус. Но есть нюанс)
Что ни говори, а Минск наши клиенты) С победой, СКА и красно-синюю армию наших болельщиков!!!
Ответ Приорат70
Что ни говори, а Минск наши клиенты) С победой, СКА и красно-синюю армию наших болельщиков!!!
Ну не знаю братан, кто чей клиент... Но фартануло нам в концовке знатно!)
С победой!
Ответ чеснок
Ну не знаю братан, кто чей клиент... Но фартануло нам в концовке знатно!) С победой!
Взаимно с победой, дружище!!! А что тут знать, насчет клиента статистика не врет) Без фортуны, конечно, не обошлось, в равной игре буквально на последние пять минут наших не хватило из-за слишком сложных решений в своей зоне. В целом хороший по качеству матч.
Минск играл лучше, но СКА перетерпел и воспользовался предоставленным шансом. Это довольно ценное умение. В плей-офф пригодится.
Минчанам спасибо за игру, парни, до скорых встреч!
Питер с победой!
Ответ Clementsa
Минск играл лучше, но СКА перетерпел и воспользовался предоставленным шансом. Это довольно ценное умение. В плей-офф пригодится. Минчанам спасибо за игру, парни, до скорых встреч! Питер с победой!
Да ладно уж... перетерпел)) повезло просто... чивоуштам... будем объективны
Но Мотя хорош!!! Он ведь сделал гол
Ответ amur.
Да ладно уж... перетерпел)) повезло просто... чивоуштам... будем объективны Но Мотя хорош!!! Он ведь сделал гол
Не без везения, прямо скажем.
Ну а Короткий лучший игрок всего сезона, это и так понятно. Без него мы бы очков 10(в лучшем случае) недобрали.
Салават Ю вернуться в свою форму и показать хорошую победную игру.
Ну красавцы же!
За Салават Юлаев! За победу без валидола в основное время!
Ответ Добрый Мухомор
За Салават Юлаев! За победу без валидола в основное время!
сначала прочитал без "инвалидов" ) оказывается без валидола))
Рекомендуем