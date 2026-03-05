Бушар проводит 2-й сезон с 70+ очками за «Эдмонтон» – 18+53. Среди защитников «Ойлерс» только у Коффи больше (5)

Бушар набрал 70+ очков за сезон.

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар набрал 71 (18+53) балл в 62 играх сезона НХЛ .

В матче с «Оттавой» (5:4 ОТ) 26-летний защитник сделал 1+1, забросив победную шайбу в овертайме.

Для Бушара это второй сезон с 70 и более очками, после того как ему удалось это в сезоне-2023/24 (18+64 – 82).

Единственный защитник в истории «Эдмонтона », у которого не меньше таких сезонов, – Пол Коффи (5).