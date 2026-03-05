  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бушар проводит 2-й сезон с 70+ очками за «Эдмонтон» – 18+53. Среди защитников «Ойлерс» только у Коффи больше (5)
18

Бушар проводит 2-й сезон с 70+ очками за «Эдмонтон» – 18+53. Среди защитников «Ойлерс» только у Коффи больше (5)

Бушар набрал 70+ очков за сезон.

Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар набрал 71 (18+53) балл в 62 играх сезона НХЛ.

В матче с «Оттавой» (5:4 ОТ) 26-летний защитник сделал 1+1, забросив победную шайбу в овертайме.

Для Бушара это второй сезон с 70 и более очками, после того как ему удалось это в сезоне-2023/24 (18+64 – 82).

Единственный защитник в истории «Эдмонтона», у которого не меньше таких сезонов, – Пол Коффи (5).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
logoЭван Бушар
logoПол Коффи
logoОттава
logoНХЛ
logoЭдмонтон
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По очкам вопросов нет. Но чтоб прям защитник…
Ответ Георгий Волков
По очкам вопросов нет. Но чтоб прям защитник…
Почему-то популярно критиковать защитные навыки Бушара из-за той ошибки за воротами в начале регулярки. Так-то по расширенной статистике именно в защите у него приличные цифры.
Ответ Артур Мирошин
Почему-то популярно критиковать защитные навыки Бушара из-за той ошибки за воротами в начале регулярки. Так-то по расширенной статистике именно в защите у него приличные цифры.
Если игроку припоминают какой-то ляп, это признак большого Мастера.
Ещё несколько лет поиграет, подтянет оборонительные навыки, и будет новый Коффи.
Ему только 26, может и Коффи догнать, в вообще статистика Эвана впечатляет, как и его 6 очков за матч 3+3 против Кэпс, многие хорошие нападающие за всю карьеру таких показателей не достигают в одной игре, а тут защитник - он конечно хорош)
Ответ Alex.K71
Ему только 26, может и Коффи догнать, в вообще статистика Эвана впечатляет, как и его 6 очков за матч 3+3 против Кэпс, многие хорошие нападающие за всю карьеру таких показателей не достигают в одной игре, а тут защитник - он конечно хорош)
Ну защитник из него такой себе ))
Ответ paha
Ну защитник из него такой себе ))
Соглашусь! Я здесь больше акцентирую его ликвидность в атаке, ну а там и всё звено у них не для обороны, а наоборот)
Уже в этом году должен обойти Нерса по очкам, при том что сыграл почти на 400 матчей меньше. Про плей-офф и говорить нечего, это уровень Коффи.
ну Коффи монстрюга был
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
4 минуты назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
16 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
30 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
33 минуты назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
56 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
43 минуты назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем