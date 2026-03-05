Бушар проводит 2-й сезон с 70+ очками за «Эдмонтон» – 18+53. Среди защитников «Ойлерс» только у Коффи больше (5)
Бушар набрал 70+ очков за сезон.
Защитник «Эдмонтона» Эван Бушар набрал 71 (18+53) балл в 62 играх сезона НХЛ.
В матче с «Оттавой» (5:4 ОТ) 26-летний защитник сделал 1+1, забросив победную шайбу в овертайме.
Для Бушара это второй сезон с 70 и более очками, после того как ему удалось это в сезоне-2023/24 (18+64 – 82).
Единственный защитник в истории «Эдмонтона», у которого не меньше таких сезонов, – Пол Коффи (5).
По очкам вопросов нет. Но чтоб прям защитник…
Почему-то популярно критиковать защитные навыки Бушара из-за той ошибки за воротами в начале регулярки. Так-то по расширенной статистике именно в защите у него приличные цифры.
Если игроку припоминают какой-то ляп, это признак большого Мастера.
Ещё несколько лет поиграет, подтянет оборонительные навыки, и будет новый Коффи.
Ему только 26, может и Коффи догнать, в вообще статистика Эвана впечатляет, как и его 6 очков за матч 3+3 против Кэпс, многие хорошие нападающие за всю карьеру таких показателей не достигают в одной игре, а тут защитник - он конечно хорош)
Ну защитник из него такой себе ))
Соглашусь! Я здесь больше акцентирую его ликвидность в атаке, ну а там и всё звено у них не для обороны, а наоборот)
Уже в этом году должен обойти Нерса по очкам, при том что сыграл почти на 400 матчей меньше. Про плей-офф и говорить нечего, это уровень Коффи.
ну Коффи монстрюга был
