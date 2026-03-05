  • Спортс
  • Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать волну в адрес наших кумиров»
Роднина об Овечкине: «Не вижу плохого в том, что он продолжит выступать в НХЛ. В мире знают, что это российский спортсмен. Не нужно поднимать волну в адрес наших кумиров»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутут Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на вопрос, стоит ли нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину вернуться в Россию.

Контракт 40-летнего форварда с «Кэпиталс» истекает этим летом.

«Овечкину стоит вернуться в Россию из США? Не нужно поднимать подобную волну в адрес наших кумиров и спортивных героев. У Александра в НХЛ есть контракт, он обязан его выполнять. Летом он закончится, и мы увидим, что произойдет.

Я не вижу ничего плохого в том, что Овечкин продолжит выступать в НХЛ. Он десятилетиями шел к своим достижениям. Все в мире знают, что это наш российский спортсмен. Лучшего показателя силы нашего спорта и представить сложно», – сказала Роднина. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
А она не боится что он там не традиционным станет? Там ни одна террористическая соцсеть не заблокирована, ни одна горбатая гора не вырезана, там туалеты на 12 гендеров строят. Опасно его там оставлять! Пропадёт!
А зачем спрашивать про Овечкина?
Спросили бы про детей живущих за границей, про патриотичные барские корпоративы в Куршавеле и тд.
То что гражданка Америки в Госдуме законы принимает, меня вот это больше волнует
Ответ mantruck
То что гражданка Америки в Госдуме законы принимает, меня вот это больше волнует
Не нужно путать гражданство и грин кард. Это далеко не одно и тоже. Грин кард анулируется после отъезда и США.
Контрактник понятно. Да и дума не резиновая.
Ответ B.Jones
Контрактник понятно. Да и дума не резиновая.
Ну для него местечко найдется))
Какое нам дело до Овечкина? Не пиарили бы как не в себя, все бы о нëм забыли. Уехал и уехал, пусть живëт там, где ему нравится.
