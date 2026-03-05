Кирилл Фастовский: «Металлург» является флагманом КХЛ, за которым тянутся другие команды. Магнитогорцы чувствуют запас мастерства перед большинством соперников»

Фастовский: «Металлург» является флагманом КХЛ.

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский назвал «Металлург » флагманом российского хоккея.

– Давайте поговорим о Востоке. Как вы считаете, что необходимо сделать Андрею Разину в связи с проблемами «Металлурга» в обороне?

– Разин не будет сейчас ничего менять, поскольку в плей-офф все будет по-другому. Сейчас же магнитогорцы чувствуют свой уровень и запас мастерства перед большинством соперников, которые не могут довести матчи до победы, даже ведя в 2-3 шайбы. Хоккеисты «Металлурга» осознают то, что всегда способны добавить в третьем периоде и спасти даже самую, казалось бы, безнадежную игру.

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что у «сталеваров» существует проблема максимального настроя на игру с первых минут. Она естественна и неизбежна для любой команды, оказавшейся в подобной ситуации на протяжении столь длинного регулярного чемпионата, когда все, включая самые яркие победы и обидные поражения становится рутиной.

На мой взгляд, решение этой проблемы лежит в области психологии и внутреннего самоощущения самих хоккеистов. Не сомневаюсь в том, что Разин и его штаб все видят и наверняка сделают из этого необходимые выводы перед плей-офф.

Нельзя не сказать о том, что яркий, результативный, атакующий и современный с точки зрения игровых тенденций «Металлург» является флагманом КХЛ и всего нашего хоккея, за которым тянутся другие команды, что очень здорово! Андрей Владимирович Разин вместе со своим штабом и руководством клуба проделал замечательную работу, – сказал Фастовский.

«Металлург» (61 игра, 97 очков) лидирует в таблице Восточной конференции.