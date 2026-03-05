«Колорадо» первым набрал 90 очков в сезоне НХЛ (91) – за 60 матчей. Это самый быстрый результат в истории клуба

«Колорадо» первым достиг отметки в 90 очков в сезоне НХЛ.

«Колорадо » (38-3-10-9, 91 очко в 60 матчах) стал первой командой, достигшей отметки в 90 очков в сезоне-2025/26.

«Эвеланш» сделали это за наименьшее количество матчей в истории франшизы. Команда превзошла предыдущий рекорд – 61 матч, установленный в сезоне 2021/22.

В среду «Колорадо» обыграл «Анахайм » (5:1). Команда лидирует в Западной конференции, опережая идущий следом «Даллас» на 6 очков.