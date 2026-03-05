  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Колорадо» первым набрал 90 очков в сезоне НХЛ (91) – за 60 матчей. Это самый быстрый результат в истории клуба
4

«Колорадо» первым набрал 90 очков в сезоне НХЛ (91) – за 60 матчей. Это самый быстрый результат в истории клуба

«Колорадо» первым достиг отметки в 90 очков в сезоне НХЛ.

«Колорадо» (38-3-10-9, 91 очко в 60 матчах) стал первой командой, достигшей отметки в 90 очков в сезоне-2025/26.

«Эвеланш» сделали это за наименьшее количество матчей в истории франшизы. Команда превзошла предыдущий рекорд – 61 матч, установленный в сезоне 2021/22.

В среду «Колорадо» обыграл «Анахайм» (5:1). Команда лидирует в Западной конференции, опережая идущий следом «Даллас» на 6 очков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
logoКолорадо
рекорды
logoНХЛ
logoАнахайм
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вратарский тандем Вудов (Блэк и Уэдж) может и Дженнингза взять
Хотя ни тому не другому "Везина" не светит..
Ответ klimkamnev
Вратарский тандем Вудов (Блэк и Уэдж) может и Дженнингза взять Хотя ни тому не другому "Везина" не светит..
Ну и зачем эта везина... когда у клуба и игроков другие перспективы, гораздо выше индивидуальных наград, тем более пока клуб контендер
Ответ Vadim Unknow
Ну и зачем эта везина... когда у клуба и игроков другие перспективы, гораздо выше индивидуальных наград, тем более пока клуб контендер
Не скажите. Это Бобровский и Василевский может говорить зачем Везина (когда есть у них). Так все мечтают о "Везине", особенно такие середнячки как Блэквуд.
Мчатся к Президенту. Что ж, успехов, как говорится, в первом раунде…
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдриан Дейтер: «Ничушкин может стать частью обмена из «Колорадо». «Эвеланш» не в восторге от его игры в последнее время»
4 марта, 16:09
Макдэвид увеличил отрыв от Маккиннона и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 105 очков в 62 матчах. У Нэтана – 100 очков, у Никиты – 96
4 марта, 07:43
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»
4 минуты назад
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
16 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
30 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
33 минуты назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
56 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
сегодня, 09:31
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
43 минуты назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем