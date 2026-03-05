Демидов набрал 50 (14+36) очков в НХЛ за 62 матча – 7-й по скорости результат в «Монреале»
Демидов набрал полсотни очков в НХЛ.
Иван Демидов набрал 50 (14+36) очков за 62 матча, проведенных в НХЛ.
В среду российский форвард «Монреаля» отличился в матче с «Сан-Хосе» (5:7).
За последние 100 лет только шесть игроков «Канадиенс» достигли этой отметки быстрее чем за 62 матча:
Кьелль Далин – 40 матчей
Матс Нэслунд – 48 матчей
Морис Ришар – 55 матчей
Ги Лефлер – 56 матчей
Бадди О’Коннор – 59 матчей
Жан Беливо – 61 матч.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
Иван идёт на уровне Беливо! Очень неплохо. И не так уж много уступает таким легендам как Лефлер и Ришар. Молодец, Ваня. Прибавь ещё газку.
только не стоит забывать, что те играли деревяшками, и амуниция вратарей была больше, а так-то да, компания хорошая.
Прекрасная компания!
Речь о новичках, верно?
За первый сезон это сделали только Кьелль Далин, Матс Нэслунд, Ги Лефлер.
