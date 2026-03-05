Демидов набрал 50 (14+36) очков в НХЛ за 62 матча – 7-й по скорости результат в «Монреале»

Демидов набрал полсотни очков в НХЛ.

Иван Демидов набрал 50 (14+36) очков за 62 матча, проведенных в НХЛ .

В среду российский форвард «Монреаля » отличился в матче с «Сан-Хосе » (5:7).

За последние 100 лет только шесть игроков «Канадиенс» достигли этой отметки быстрее чем за 62 матча:

Кьелль Далин – 40 матчей

Матс Нэслунд – 48 матчей

Морис Ришар – 55 матчей

Ги Лефлер – 56 матчей

Бадди О’Коннор – 59 матчей

Жан Беливо – 61 матч.