  • Тренер «Спартак МАХ» Мальгин по-немецки ответил на вопрос журналиста: «Я говорю, вы русский учили в школе? Прочитать не можете мою фамилию, что ли?»
Тренер «Спартак МАХ» Мальгин по-немецки ответил на вопрос журналиста: «Я говорю, вы русский учили в школе? Прочитать не можете мою фамилию, что ли?»

Тренер молодежки «Спартака» ответил на вопрос журналиста по-немецки.

Главный тренер МХК «Спартак МАХ» Альберт Мальгин после победы команды над МХК «Динамо-Карелия» (7:3) начал отвечать на послематчевое интервью на немецком языке.

Тренеру был задан вопрос о матче: «По итогам встречи с нами беседует главный тренер команды «Спартак МАХ» Мальгин Альберт Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, встречу. Скажите, что стало залогом победы?»

В этот момент Мальгин стал отвечать на немецком языке. 

Что? – переспросил журналист. 

– Я говорю, вы русский учили в школе?

Учили.

– Прочитать не можете мою фамилию, что ли? Еще раз вопрос задайте, пожалуйста, – сказал Мальгин. 

Мальгин во время игровой карьеры выступал за швейцарские клубы «Давос», «Кур», «Биль» и другие, а также работал тренером швейцарских команд. У него есть швейцарский паспорт.

Альберт Мальгин максимально по-хамски отреагировал на журналиста, у которого очевидно имеются некоторые дефекты речи.

Ему не понравилось, как корреспондент произнес его фамилию, после чего Мальгин начал говорить по-немецки, задавать оскорбительные вопросы и изображать имбецильную мимику.

Есть ощущение, кто клуб, который называет себя народным, должен не просто принести извинения за этот стыд, но и поставить вопрос о дальнейшем нахождении этого быдлана в своей структуре. (Ultras Action)
Альберт Мальгин максимально по-хамски отреагировал на журналиста, у которого очевидно имеются некоторые дефекты речи. Ему не понравилось, как корреспондент произнес его фамилию, после чего Мальгин начал говорить по-немецки, задавать оскорбительные вопросы и изображать имбецильную мимику. Есть ощущение, кто клуб, который называет себя народным, должен не просто принести извинения за этот стыд, но и поставить вопрос о дальнейшем нахождении этого быдлана в своей структуре. (Ultras Action)
Наркоманда, ну зачем вы так
Альберт Мальгин максимально по-хамски отреагировал на журналиста, у которого очевидно имеются некоторые дефекты речи. Ему не понравилось, как корреспондент произнес его фамилию, после чего Мальгин начал говорить по-немецки, задавать оскорбительные вопросы и изображать имбецильную мимику. Есть ощущение, кто клуб, который называет себя народным, должен не просто принести извинения за этот стыд, но и поставить вопрос о дальнейшем нахождении этого быдлана в своей структуре. (Ultras Action)
Комментарий скрыт
Колхозник, можно было просто поправить, без вот этой мимики и обиженных интонаций.
Колхозник, можно было просто поправить, без вот этой мимики и обиженных интонаций.
хорошо хоть немецкий, не наш
К слову, раньше был МХК "Спартак Telegram"? :)
Так я не понял.
Он всё-таки Мальгин или Мальгин?
Вроде столько лет жиль за границей но общаться так нормально с людьми и не научился хам трамвайный.
На месте журналиста надо было сказать "а вы кто?"
В Молоте в этом сезоне обгадился, причем ходили разговоры, что именно со взрослыми мужиками в Вышке не может контакт найти и управляет ими плохо из-за мягкотелости своей. А тут вон в МХЛ решил понты кидать начать
Этому тренеру не понравилось ударение в фамилии.
Журналист тут при чем??
Например, Карпину пришлось самому поставить ударение в своей фамилии.
Будешь известным, окружающие узнают как правильно произносится твоя фамилия.
Работай.
Ну и персонаж. Вот надо на пустом месте устроить представление. А это только то что на поверхности
- Ты Мальгин?
- Нет, я Мальгин!
- Жаль, я думал, ты Мальгин
- Нет-нет, я просто Мальгин
