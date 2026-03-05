Тренер «Спартак МАХ» Мальгин по-немецки ответил на вопрос журналиста: «Я говорю, вы русский учили в школе? Прочитать не можете мою фамилию, что ли?»
Главный тренер МХК «Спартак МАХ» Альберт Мальгин после победы команды над МХК «Динамо-Карелия» (7:3) начал отвечать на послематчевое интервью на немецком языке.
Тренеру был задан вопрос о матче: «По итогам встречи с нами беседует главный тренер команды «Спартак МАХ» Мальгин Альберт Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, встречу. Скажите, что стало залогом победы?»
В этот момент Мальгин стал отвечать на немецком языке.
– Что? – переспросил журналист.
– Я говорю, вы русский учили в школе?
– Учили.
– Прочитать не можете мою фамилию, что ли? Еще раз вопрос задайте, пожалуйста, – сказал Мальгин.
Мальгин во время игровой карьеры выступал за швейцарские клубы «Давос», «Кур», «Биль» и другие, а также работал тренером швейцарских команд. У него есть швейцарский паспорт.
Ему не понравилось, как корреспондент произнес его фамилию, после чего Мальгин начал говорить по-немецки, задавать оскорбительные вопросы и изображать имбецильную мимику.
Есть ощущение, кто клуб, который называет себя народным, должен не просто принести извинения за этот стыд, но и поставить вопрос о дальнейшем нахождении этого быдлана в своей структуре. (Ultras Action)
Он всё-таки Мальгин или Мальгин?
Журналист тут при чем??
Например, Карпину пришлось самому поставить ударение в своей фамилии.
Будешь известным, окружающие узнают как правильно произносится твоя фамилия.
Работай.
И не помню точно, но там даже было КарпИнс , вроде
- Нет, я Мальгин!
- Жаль, я думал, ты Мальгин
- Нет-нет, я просто Мальгин