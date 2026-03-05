Тренер «Спартак МАХ» Мальгин по-немецки ответил на вопрос журналиста: «Я говорю, вы русский учили в школе? Прочитать не можете мою фамилию, что ли?»

Тренер молодежки «Спартака» ответил на вопрос журналиста по-немецки.

Главный тренер МХК «Спартак МАХ» Альберт Мальгин после победы команды над МХК «Динамо-Карелия» (7:3) начал отвечать на послематчевое интервью на немецком языке.

Тренеру был задан вопрос о матче: «По итогам встречи с нами беседует главный тренер команды «Спартак МАХ» Мальгин Альберт Александрович. Прокомментируйте, пожалуйста, встречу. Скажите, что стало залогом победы?»

В этот момент Мальгин стал отвечать на немецком языке.

– Что? – переспросил журналист.

– Я говорю, вы русский учили в школе?

– Учили.

– Прочитать не можете мою фамилию, что ли? Еще раз вопрос задайте, пожалуйста, – сказал Мальгин.

Мальгин во время игровой карьеры выступал за швейцарские клубы «Давос», «Кур», «Биль» и другие, а также работал тренером швейцарских команд. У него есть швейцарский паспорт.