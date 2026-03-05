Плющев о ЦСКА: «Стиль Никитина – это не армейская игра. Быть пятыми на Западе – несвойственно для клуба, который несет на себе четыре легендарных буквы»

Плющев о ЦСКА: стиль Никитина – это не армейская игра.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

– ЦСКА концу сезона наоборот набрал ход. Кажется, Игорю Никитину удалось убрать проблемы осени.

– Я так скажу, тот стиль, который Никитин декларирует на площадке, – это немножко не армейская игра. И если игроки поймали суть этой игры, ну, дай Бог, дай Бог. Но рассчитывать с таким стилем на Кубок Гагарина очень сложно. Хотя команда укомплектована тоже хорошими игроками, молодыми.

Здесь есть вопрос стиля, психологии, тактики в организации игры. Игроки – солдаты, они выполняют то, что им говорит командующий. Поэтому то, что они сумели стабилизировать игру это хорошо. Но, знаете, быть пятыми на Западе – как-то это несвойственно для этого клуба. Хотя клуб уже совершенно другой, и, видимо, и мотивация совершенно другая, и политика клуба совершенно другая, а главное – психология клуба совершенно другая.

Поэтому мы видим клуб, который находится в середине таблицы Западной конференции. Ну, по крайней мере, можно было в начале сезона предполагать (я и предполагал), что там не будет феерического старта. Но что в дальнейшем они там опустятся на уровень седьмого-восьмого места – я никак не ожидал.

– Если отбросить сам стиль игры. Удивительно, что это произошло после того, как в ЦСКА «очистились» от пары легионеров – убрали вратаря, расстались со Спронгом, который был лучшим по очкам. Как Никитин понял, что надо убирать лучшего игрока, чтобы заиграла именно команда?

– Видимо, он лучше владеет ситуацией внутри команды. Видимо, у него есть определенное чутье на какие-то моменты. И когда от лидера освобождаются, то здесь должны быть веские причины и веские аргументы для того, чтобы объяснить руководству клуба, что здесь больше негатива, чем позитива. Поэтому в этом плане Никитину можно, как говорится, поставить респект. Пошел на непопулярные действия, непопулярные решения, но пошел в интересах всей команды.

– Никитин славится тем, что долго запрягает, а в итоге доходит до кубка. Есть у ЦСКА такие же перспективы и мы получим второй «Локомотив»?

– Да я не в восторге от игры «Локомотива » ни в исполнении Никитина, ни в исполнении Хартли . Поэтому говорить о том, что Никитин долго запрягает... Все-таки ЦСКА – это не та команда, которая находилась внизу турнирной таблицы и у которой были проблемы в финансовом плане или не финансовом. Говорить о том, что ее надо выстраивать три года... Ну да, три года контракт хорошо выплачивается. Но я не уверен, что это правильная позиция.

Команда после тех неудач, которые были в предыдущих сезонах, должна была в этом сезоне сделать определенные выводы, создать идеологию команды, определить ее с игроками, и чтобы не было недопонимания с первых игр, что надо делать на площадке. Ну а когда проходит такой большой срок, то перед плей-офф занимать какое-то пятое место и говорить об этом, как об успехе... Ну, успех по сравнению с тем, что было. Но это не успех для той команды, которая несет на себе четыре легендарных буквы ЦСКА, – сказал Плющев.