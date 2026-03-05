Селебрини набрал 150 очков в НХЛ до 20-летия и стал шестым хоккеистом, кому это удалось – после Гретцки, Кросби, Айзермана, Хаверчака и Карсона
19-летний Селебрини набрал 150 очков в НХЛ.
Маклин Селебрини стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150 очков до 20 лет.
В среду форвард «Сан-Хосе» оформил 1+3 в матче «Монреалем» (7:5)
Помимо Селебрини, это достижение покорялось Сидни Кросби (222 очка), Уэйну Гретцки (220), Дэйл Хаверчаку (194), Джимми Карсону (186) и Стиву Айзерману (176).
На счету Селебрини 87 (30+57) очков в нынешнем сезоне НХЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
Интересно глянуть его показатели лет через 5 на какую проектную мощность Селебрини выйдет. Кросби в молодые годы показал практически лучшие сезоны по результативности в своей карьере. А вот Макдэвид из-за травмы дебютного сезона не попал вовсе эти топы молодых, но потом с лихвой добрал и обошел график Сидни.
У Макдэвида шансов было мизер. Он январский. Даже без травм он до своего 20-летия сыграл б примерно 110-115 матчей. Сюда попадают ребята, которые родились с мая по сентябрь и пришли в лигу 18-летними
вот вот. 99ый то тоже январский..столько мимо
ну тут сильно завист когда родился...99ый вон, январский и много мио а все равно набрал дофигища. Если бы иное было в плане др явно первым был бы
