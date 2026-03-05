  • Спортс
Габорик поздравил Капризова: «Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это будешь ты. Желаю сделать то, чего не смог я для «Миннесоты» – выиграть Кубок Стэнли»

Габорик поздравил Капризова с рекордом по голам за «Миннесоту».

Бывший нападающий «Миннесоты» Мариан Габорик поздравил Кирилла Капризова с рекордом по голам за «Уайлд». 

На счету 28-летнего россиянина 220 шайб за 381 игру. Он обошел Габорика – 219 голов за 502 матча.

«Наконец-то кто-то побил мой рекорд! Я не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить еще много голов, набрать много очков, а самое главное – одержать много побед.

Болельщики любят тебя, так же как тренеры и партнеры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог я сделать для хоккейного штата – выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте прекрасные люди, они заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это!» – сказал Габорик.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Миннесоты»
Уважение Мариану за такие теплые слова! Настоящий мужик.
Габорик легенда!
Ответ Cosstigan
Габорик легенда!
Особенно на хоккейной ветке.
Эта новость уже вчера здесь была в статье другого автора, пошли повторы?
Я думаю Кирилл в Миннесоте спокойно забьет 500+ и этот рекорд будет вечный
