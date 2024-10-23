Сарос с шатаутом и 1-й победой для «Нэшвилла» в сезоне, Хэйгл с 3+1 и Лайон с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Юусе Сарос, Брэндон Хэйгл и Алекс Лайон – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня, в котором состоялись матчи с участием всех 32 команд.
Третья звезда – вратарь «Детройта» Алекс Лайон, сыгравший на ноль против «Айлендерс» (1:0) при 29 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл с 4 (3+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (8:5). Хет-трик стал для него 2-м в рамках регулярок лиги и 3-м с учетом плей-офф.
Первая звезда – вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос с шатаутом против «Бостона» (4:0) при 33 сэйвах. Победа стала для «Предаторс» 1-й в текущем сезоне после 5 поражений на старте.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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