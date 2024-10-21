Десятков об 1:8 от СКА: «Витязь» может обыгрывать грандов только при самоотдаче в 200%. Когда чего‑то не хватает, случается такой «черт побери»
Павел Десятков высказался о разгромном поражении «Витязя» от СКА (1:8).
Клуб из Подольска проиграл, пропустив 5 шайб в третьей двадцатиминутке.
– Что произошло в третьем периоде?
– То, чего мы опасались. Не хватило нам физических сил и эмоций. Мы не имеем права так разваливаться перед своими болельщиками.
Нужно извиниться перед ними за такую игру и поблагодарить за то, что не уходили с трибун, оставались с нами. Мы все поправим и исправим.
– Вы сказали, что рано журналисты пели дифирамбы. Но как их не петь, если вы обыгрываете «Локомотив» и «Металлург».
– Мы можем обыгрывать каких‑то грандов только при самоотдаче в 200%, физической и эмоциональной готовности. Когда нам чего‑то не хватает, случается такой «черт побери», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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