Десятков об 1:8 от СКА: «Витязь» может обыгрывать грандов только при самоотдаче в 200%. Когда чего‑то не хватает, случается такой «черт побери»

Павел Десятков высказался о разгромном поражении «Витязя» от СКА (1:8).

Клуб из Подольска проиграл, пропустив 5 шайб в третьей двадцатиминутке.

– Что произошло в третьем периоде?

– То, чего мы опасались. Не хватило нам физических сил и эмоций. Мы не имеем права так разваливаться перед своими болельщиками.

Нужно извиниться перед ними за такую игру и поблагодарить за то, что не уходили с трибун, оставались с нами. Мы все поправим и исправим.

– Вы сказали, что рано журналисты пели дифирамбы. Но как их не петь, если вы обыгрываете «Локомотив» и «Металлург».

– Мы можем обыгрывать каких‑то грандов только при самоотдаче в 200%, физической и эмоциональной готовности. Когда нам чего‑то не хватает, случается такой «черт побери», – сказал главный тренер «Витязя » Павел Десятков.