Овечкин принял участие в челлендже из TikTok. Участники давали друг другу пощечины лепешками тортилья, набрав в рот воды
Александр Овечкин принял участие в Tortilla Challenge.
В этом челлендже, который стал популярным в TikTok, участники дают друг другу пощечины лепешками тортилья, набрав в рот воды. Проигравшим считается тот, кто первым выплюнул воду.
Против 39-летнего форварда «Вашингтона» выступал его одноклубник Дилан Строум. Сначала Овечкин ударил оппонента в тот момент, когда у него во рту еще не было воды. После еще одной из пощечин тортилья вылетела из рук россиянина.
Первым воду выплюнул Строум. На предложение сыграть еще раз оба хоккеиста ответили отрицательно.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Арсен Версен»
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