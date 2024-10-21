Овечкин принял участие в челлендже из TikTok. Участники давали друг другу пощечины лепешками тортилья, набрав в рот воды

Александр Овечкин принял участие в Tortilla Challenge.

В этом челлендже, который стал популярным в TikTok, участники дают друг другу пощечины лепешками тортилья, набрав в рот воды. Проигравшим считается тот, кто первым выплюнул воду.

Против 39-летнего форварда «Вашингтона » выступал его одноклубник Дилан Строум . Сначала Овечкин ударил оппонента в тот момент, когда у него во рту еще не было воды. После еще одной из пощечин тортилья вылетела из рук россиянина.

Первым воду выплюнул Строум. На предложение сыграть еще раз оба хоккеиста ответили отрицательно.

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