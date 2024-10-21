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Дюрандо о Кубке Гагарина: «Попав в плей-офф, никогда не знаешь, кто выиграет. В «Амуре» у меня получится это сделать, надеюсь»

Арно Дюрандо поделился планами «Амура» на плей-офф.

25-летний канадец перешел в хабаровский клуб в межсезонье. На его счету 15 матчей и 4 (2+2) очка в регулярном чемпионате.

– Чего вы ждете от первого сезона в новой лиге?

– Хочу помочь команде выступить лучше, чем в прошлом году, дальше пройти в плей-офф. У нас хорошая команда, есть и хорошие иностранцы, и классные местные игроки, и если мы все устаканим, то у нас будет возможность провести классный сезон.

Когда попадаешь в плей-офф, то никогда не знаешь, кто выиграет Кубок, особенно если у тебя дружная команда. Надеюсь, здесь у меня получится это сделать, – сказал форвард «Амура» Арно Дюрандо.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАмур
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЧемпионат.com
logoАрно Дюрандо
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