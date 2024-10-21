Защитник «Сочи» Волков про 4:3 с ЦСКА: «Историческая и очень приятная для нас победа. Знали, что наш клуб давно их не обыгрывал»

Защитник «Сочи» Артем Волков высказался о победе над ЦСКА (4:3 Б).

Московский клуб проиграл сочинскому впервые с января 2016 года (и только во второй раз в истории).

«Мы очень рады этой победе, ЦСКА – это большой клуб, один из лидеров нашего хоккея.

Мы знали, что наш клуб давно не обыгрывал ЦСКА, поэтому мы настраивались особенно, понимали, что эту серию пора прервать.

Это, безусловно, историческая и очень приятная победа для нас», – сказал Волков .