Мирошниченко набрал 1+2 с «Чикаго Вулвс» в матче АХЛ и стал 2-й звездой. У него 7 очков в 5 играх за фарм «Вашингтона»

Иван Мирошниченко набрал 1+2 с «Чикаго Вулвс» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Херши » забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата лиги. «Беарс» выиграли – 5:0.

На счету 20-летнего россиянина стало 7 (5+2) очков в 5 играх за фарм «Вашингтона » в сезоне при полезности «+2».

Добавим, что в составе «Херши» свою 3-ю шайбу в сезоне забросил форвард Богдан Тринеев . У него 4 (3+1) балла в 5 играх.