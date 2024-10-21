Мирошниченко набрал 1+2 с «Чикаго Вулвс» в матче АХЛ и стал 2-й звездой. У него 7 очков в 5 играх за фарм «Вашингтона»
Иван Мирошниченко набрал 1+2 с «Чикаго Вулвс» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Херши» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата лиги. «Беарс» выиграли – 5:0.
На счету 20-летнего россиянина стало 7 (5+2) очков в 5 играх за фарм «Вашингтона» в сезоне при полезности «+2».
Добавим, что в составе «Херши» свою 3-ю шайбу в сезоне забросил форвард Богдан Тринеев. У него 4 (3+1) балла в 5 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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