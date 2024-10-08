«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ
«Вашингтон» отправил форварда Ивана Мирошниченко в АХЛ.
«Кэпиталс» перевели 20-летнего игрока в «Херши» из тренировочного лагеря основной команды.
В сезоне-2023/24 Иван Мирошниченко сыграл 21 матч в регулярке НХЛ и набрал 6 (2+4) очков. Большую часть прошлого сезона он провел в АХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Вашингтона»
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