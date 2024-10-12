Мирошниченко выложил фото с чемпионским перстнем за победу в плей-офф АХЛ

Иван Мирошниченко показал чемпионский перстень за победу в плей-офф АХЛ.

20-летний форвард стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши » в прошлом сезоне.

В финале плей-офф АХЛ фарм-клуб «Вашингтона » второй год подряд обыграл фарм-клуб «Сиэтла» («Коачеллу») – 4-2.

В 20 играх в победном розыгрыше россиянин набрал 12 (7+5) очков при полезности «+4».

Фото: сториз Ивана Мирошниченко в соцсети.