Щитов о Криштофе: «Партнеры не нравились или тренер, может. Воспользовался лазейкой. Не думаю, что это станет массовым – легионеры получают неплохие деньги, поэтому и приехали»

Никита Щитов высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау ». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи ». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«Видимо, его что-то не устраивало, и он хотел уехать в другое место, где у него будут лучше условия. Сейчас у него есть такая лазейка в связи с тем, что мы не сотрудничаем с Международной федерацией хоккея на льду.

Никто не будет его преследовать и не может ему запретить, никаких компенсаций выплачивать не надо, Криштоф решил так поступить. Нужно дождаться, конечно, что он скажет по этому поводу.

То, сколько ты времени проводишь на площадке, безусловно, зависит от твоего результата, но, возможно, он считал, что если он легионер, то может иметь место в составе и без игровых причин.

А может, партнеры не нравились или тренер. Много может быть причин. У него была лазейка, и он с ее помощью решил удовлетворить свои потребности.

Такое может стать массовым? Не думаю. Есть легионеры, которые играют в топ-клубах и получают неплохие деньги. Почему они должны уезжать? Скорее всего, они получают зарплату, которую не получали бы там.

Именно поэтому они сюда и приехали. Возможно, будут какие-то единичные случаи, если игрок получил зарплату в полном объеме, у него нет каких-то бонусов за плей-офф, и он раз и навсегда решит уехать из КХЛ.

Но не думаю, что это станет массовым. Они тоже хотят играть, и КХЛ развивается. Из хороших клубов легионеры не будут уезжать», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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