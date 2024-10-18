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Буцаев покинул тренерский штаб «Барыса»

Вячеслав Буцаев покидает «Барыс».

«Барыс» сообщает о расторжении контракта по соглашению сторон с Вячеславом Буцаевым

Клуб благодарит специалиста за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении команды.

Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября. Вчера клуб снова сменил главного тренера. Команду возглавил Галым Мамбеталиев, при этом сообщалось, что Буцаев останется в штабе.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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