Браташ о 7:3 с «Нефтехимиком»: «Приятно в таких играх на скамейке стоять, когда у «Адмирала» много получается, много забиваем. Жалко, что сезон заканчивается»

Тренер «Адмирала» Браташ о 7:3 с «Нефтехимиком»: жалко, что сезон заканчивается.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался о победе над «Нефтехимиком » (7:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Клуб из Владивостока занимает последнюю строчку в таблице Востока (62 матча, 46 очков).

– Конечно, приятно в таких играх на скамейке стоять, когда много получается, много забиваем и выигрываем крупно. Хотелось, чтобы почаще были такие праздники.

– Команда находит свою игру под вашим руководством. Жалко, что сезон заканчивается?

– Жалко, конечно. Мы все делали, чтобы это все случилось раньше, но много обстоятельств, которые мешали раньше это сделать. При этом не скажу, что у нас все налажено. Работа продолжается. Есть много вещей, которые надо налаживать, где‑то менять.

– Из минусов – как оцените концовку?

– Я бы даже сказал, последние минуты 3-4… Но я согласен. Сложно ребятам, у которых нет большого опыта, сохранять концентрацию до конца при таком крупном счете. Мы нацеливали на это. И по большому счету сохранили концентрацию в третьем периоде, кроме последних минут, – сказал Браташ.