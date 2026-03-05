  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Спронг о финале ОИ: «Не понимаю, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5». Овертайм «3 на 3» может повернуться в любую сторону»
2

Спронг о финале ОИ: «Не понимаю, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5». Овертайм «3 на 3» может повернуться в любую сторону»

Спронг о финале ОИ: не понимаю, как такие матчи могут решаться не «5 на 5».

Нидерландский нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг поделился впечатлениями от финального матча хоккейного олимпийского турнира, в котором сборная Канады уступила команде США в овертайме (1:2).

Следил ли ты за Олимпиадой? Что скажешь о результатах хоккейного турнира?
 
- Конечно, за хоккеем было приятно последить. Матч за золотые медали был одним из лучших, которые можно было увидеть по телевизору, за долгое время. Когда овертайм идет в формате «3 на 3», он может повернуться в любую сторону. Не могу понять, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5».

Смотрел ли другие дисциплины?

– Да, следил за Олимпиадой и всеми событиями. Было интересно посмотреть конькобежный спорт, где Ютта Лердам завоевала золото, побив мировой рекорд. Наша страна выступила там достаточно успешно.

Следил ли за Стефаном Да Костой и его сборной на Олимпийских играх?

– Конечно, всегда приятно последить за партнерами и порадоваться за них. Уверен, это отличный опыт для Стефана, а также невероятные и приятные воспоминания. Он должен запомнить это на всю жизнь.

Было большое количество слухов о твоей игре за ЦСКА. Что можешь сказать об этом?

– Ходят слухи, верно? Пусть люди говорят и придумывают свои истории дальше. Мне особо нечего сказать. Думаю, ЦСКА отлично справился с ситуацией. Я тоже ушел оттуда и оставлю все как есть, – сказал Спронг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЦСКА
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСтефан Да Коста
logoАвтомобилист
logoДэниэл Спронг
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
logoСборная США по хоккею
logoЮтта Лердам
logoСпорт-Экспресс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну при 5-5 чехи бы отсиделись и шли бы искать счастья с буллитах. А так при 3 на 3 побеждает тот у кого есть свой Марнер или Хьюз.
Ответ icey_punk
Ну при 5-5 чехи бы отсиделись и шли бы искать счастья с буллитах. А так при 3 на 3 побеждает тот у кого есть свой Марнер или Хьюз.
В финале Олимпийских игр не должно быть буллитов. Раз в 4 года финальный матч, какие буллиты ?! Это вообще не хоккей !!! Глупейшее решение глупейших руководителей ОИ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Лишка об игре против топ-хоккеистов НХЛ на ОИ: «Они использовали шансы. Им будто бы давали палец, а они могли всю руку откусить. Рад, что получил такой опыт»
4 марта, 17:29
Фастовский о мнении, что поездка Ларионова на финал ОИ – неправильный шаг: «Те, кто так безапелляционно заявляет, не до конца понимают, как устроена работа современных штабов»
4 марта, 17:16
Воробьев о поражении Канады в финале ОИ: «Может, это компенсация за отскоки в матчах с чехами и финнами, за жест Маккиннона. Не по-спортивному это было, хоккейный бог все видит»
3 марта, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
5 минут назад
«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)
19 минут назад
КХЛ. «Металлург» против «Трактора», «Спартак» в гостях у «Лады», «Торпедо» примет «Сочи»
22 минуты назад
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
45 минут назад
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
56 минут назад
«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
сегодня, 09:15
НХЛ. «Колорадо» примет «Миннесоту», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном», «Баффало» против «Тампы», «Эдмонтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 08:55
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
сегодня, 08:22
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
сегодня, 07:58
Купер о Кучерове, набравшем 100 очков в сезоне: «Его игра – поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. У суперзвезд, которых я тренировал в сборной Канады, иной стиль»
сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
32 минуты назад
Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»
сегодня, 08:40
Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 08:15
Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне
сегодня, 07:45
Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх
сегодня, 07:20Видео
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
сегодня, 07:10Видео
Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне
сегодня, 06:58Видео
Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
сегодня, 06:34
Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
сегодня, 06:22
Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне
сегодня, 05:40
Рекомендуем