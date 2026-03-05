Спронг о финале ОИ: «Не понимаю, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5». Овертайм «3 на 3» может повернуться в любую сторону»

Спронг о финале ОИ: не понимаю, как такие матчи могут решаться не «5 на 5».

Нидерландский нападающий «Автомобилиста » Дэниэл Спронг поделился впечатлениями от финального матча хоккейного олимпийского турнира, в котором сборная Канады уступила команде США в овертайме (1:2).

– Следил ли ты за Олимпиадой? Что скажешь о результатах хоккейного турнира?



- Конечно, за хоккеем было приятно последить. Матч за золотые медали был одним из лучших, которые можно было увидеть по телевизору, за долгое время. Когда овертайм идет в формате «3 на 3», он может повернуться в любую сторону. Не могу понять, как такие матчи могут решаться не в формате «5 на 5».

– Смотрел ли другие дисциплины?

– Да, следил за Олимпиадой и всеми событиями. Было интересно посмотреть конькобежный спорт, где Ютта Лердам завоевала золото, побив мировой рекорд. Наша страна выступила там достаточно успешно.

– Следил ли за Стефаном Да Костой и его сборной на Олимпийских играх?

– Конечно, всегда приятно последить за партнерами и порадоваться за них. Уверен, это отличный опыт для Стефана, а также невероятные и приятные воспоминания. Он должен запомнить это на всю жизнь.

– Было большое количество слухов о твоей игре за ЦСКА. Что можешь сказать об этом?

– Ходят слухи, верно? Пусть люди говорят и придумывают свои истории дальше. Мне особо нечего сказать. Думаю, ЦСКА отлично справился с ситуацией. Я тоже ушел оттуда и оставлю все как есть, – сказал Спронг.