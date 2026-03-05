  • Спортс
Дер-Аргучинцев о Канаде: «Родители решили, что лучше продолжать хоккейное образование там. Результата в детском и юношеском хоккее никто не требует – тренеры работают на перспективу»

Дер-Аргучинцев рассказал про период жизни в Канаде.

Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев рассказал о переезде в Канаду в юношеском возрасте. 

Ты улетел в Канаду в 14 лет. Почему сразу так далеко? Как ты вообще на такое решился?

– Так сложилось. В тот момент родители приняли решение, что мне лучше продолжать хоккейное образование не в школе «Крыльев Советов», а в Канаде. Нашли хорошую хоккейную академию, это была как бы такая школа-пансион, где занимались юноши от 14 до 18 лет.

А где ты там жил?

– В кампусе или, говоря по-нашему, в общежитии. Вместе со своими сверстниками, такими же парнями, которые приехали в Канаду, чтобы дальше развиваться в хоккее. Там были ребята и из Америки, и из Европы, и конкретно из России. Такая интернациональная группа.

Я туда попал вместе со своим другом Пашей Гоголевым (в этом сезоне выступает в КХЛ за «Ладу» – Спортс’‘), с которым мы знакомы с детства – вместе занимались в «Крыльях», всю жизнь до этого играли в одной команде. Так что я там был не один.

Знал английский, когда улетал?

– Нет, вообще не знал. И с преподавателями язык никогда не изучал. Просто начал там жить и сам всему научился. Так что с этим проблем не возникло. А вот домой всегда очень хотелось, особенно в первый год.

Не хватало родителей рядом?

– И это тоже. Но я вообще там скучал – по Москве, по России. Ведь моя страна – здесь.  

Получается, что школу молодежного хоккея ты прошел в Канаде. Чем она принципиально отличается от нашей?

– Вот тут мне трудно сравнивать, потому что я плохо представляю наш хоккей в молодежной лиге, не играл там. А про Канаду могу сказать, что там все построено так, чтобы хоккеисты развивались, основной упор на это. Результата от них в детском и юношеском хоккее никто не требует, тренеры работают на перспективу, – сказал Дер-Аргучинцев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Динамо»
