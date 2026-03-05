  • Спортс
  • Ушнев о «СКА-Арене»: «Самый большой стадион в мире, вопрос – зачем. В Европе не любят разбрасываться деньгами. Там понимают, что это все будет стоять после Игр и никому не будет нужно»
Воспитанник СКА и бывший защитник «Сочи» Никита Ушнев высказался о различиях России и Европы в вопросе строительства спортивных объектов. 

Главная проблема Олимпиады – странный по размеру каток, в ширину меньше на метр, чем в НХЛ, а в длину, наоборот, на метр больше. В таких условиях хоккей отличается и в принципе насколько это нормальная ситуация?

– Получается, что у итальянцев была своя фишка, такой непонятный каток. Как в России нераскрытое кольцо на церемонии открытия. Я не был на том катке. Это разница подходов, в России если что-то делают, то делают все с открытой душой. На распашку, всех порадовать.

Вот раз мы делаем стадион, «Газпром Арену», так сразу ввалим туда кучу средств, и будет у нас самый большой стадион. Теперь в Питере самый большой стадион хоккейный в Европе, возможно, и самый большой в мире. Вопрос только зачем…

А в Европе не любят разбрасываться деньгами. Им сказали построить каток минимум на 12 тысяч зрителей – они и сделают ровно на 12 тысяч. Потому что понимают, что будет это все стоять после Игр и никому это будет не нужно, – сказал Ушнев. 

В прошлом сезоне 31-летний Ушнев выступал за «Кортину» и стал чемпионом Италии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Изящно называть склонность к распилу открытой душой). Те, кто в схеме распила охотно согласятся, те, кто мимо, нет
Ответ agentkuper
Изящно называть склонность к распилу открытой душой). Те, кто в схеме распила охотно согласятся, те, кто мимо, нет
настолько мелкокалиберный распил людей такого уровня как хозяева этой арены давно не интересует😁
скорее этот объект - желание потешить собственное тщеславие, так же как и другие спортивные проекты в России.
Апо… аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации! (с)
В России тоже не любят разбрасываться своими деньгами, а вашими сколько угодно
Как это зачем?А рекорды Ротенберга!
титаны не сдаются
А у нас понимают, что после Олимпиады создадут никому ненужный клуб, чтобы арена не простаивала🤣
