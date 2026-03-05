Спронг о русской кухне: «Обожаю сырники, могу есть их каждый день. Это самое популярное и любимое блюдо у меня. В Екатеринбурге еда замечательная»
Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг рассказал о любимом русском блюде.
– Насколько у тебя налажена коммуникация с Николаем Заварухиным? Есть ли что-то особенное в работе с ним.
– Я получаю удовольствие от игры здесь. Мы отлично работаем. Он дает нашему звену полную свободу, развязывая руки, что позволяет творить и создавать. Благодаря этому мы можем много времени проводить в зоне атаки, и это делает звено намного лучше. У нас хорошая химия, мы становимся лучше в каждой игре. Это здорово.
– Как тебе живется в Екатеринбурге? Пробовал местную кухню?
– В городе все хорошо, еда тоже замечательная. Мне нравится находиться там и играть за «Автомобилист».
– Какое у тебя любимое блюдо в России?
– Обожаю сырники и могу есть их каждый день. Это самое популярное и любимое блюдо у меня, – сказал Спронг.