  Спронг о русской кухне: «Обожаю сырники, могу есть их каждый день. Это самое популярное и любимое блюдо у меня. В Екатеринбурге еда замечательная»
Спронг о русской кухне: «Обожаю сырники, могу есть их каждый день. Это самое популярное и любимое блюдо у меня. В Екатеринбурге еда замечательная»

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг рассказал о любимом русском блюде.

Насколько у тебя налажена коммуникация с Николаем Заварухиным? Есть ли что-то особенное в работе с ним. 
 
– Я получаю удовольствие от игры здесь. Мы отлично работаем. Он дает нашему звену полную свободу, развязывая руки, что позволяет творить и создавать. Благодаря этому мы можем много времени проводить в зоне атаки, и это делает звено намного лучше. У нас хорошая химия, мы становимся лучше в каждой игре. Это здорово.

Как тебе живется в Екатеринбурге? Пробовал местную кухню?

– В городе все хорошо, еда тоже замечательная. Мне нравится находиться там и играть за «Автомобилист».

Какое у тебя любимое блюдо в России?

– Обожаю сырники и могу есть их каждый день. Это самое популярное и любимое блюдо у меня, – сказал Спронг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Со сгухой, сметаной или вареньем просто пушка бомба
Квас, пельмешки, супец пробовал?
Сырники от тети Глаши?
Парень понимает толк в хавчике!
Возможно привезет Кубок Гагарина в Голландию,в скором времени.
