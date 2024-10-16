Егор Морозов приостановил контракт с «Витязем». Форвард перешел в клуб летом
Егор Морозов приостановил контракт с «Витязем».
Об этом сообщил клуб КХЛ.
Морозов присоединился к «Витязю» летом этого года. В составе команды форвард провел 10 матчей, набрав 3 (2+1) очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Витязя»
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