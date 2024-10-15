«Понимаю, почему Шестеркин отказался от 88 млн долларов. У него хороший агент». Тренер «Детройта» после поражения от «Рейнджерс»
Тренер «Детройта» высказался о ситуации с новым контрактом Игоря Шестеркина.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 32 бросков «Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Клуб из Нью-Йорка одержал победу – 4:1.
«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от 88 миллионов долларов. У него хороший агент», – сказал Дерек Лалонд.
Ранее стало известно, что сторона российского голкипера отклонила предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет со средней годовой зарплатой 11 млн долларов.
Представителем Шестеркина является Максим Моливер – глава агентства Moliver Sports Management.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дэна Розена
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости