«Понимаю, почему Шестеркин отказался от 88 млн долларов. У него хороший агент». Тренер «Детройта» после поражения от «Рейнджерс»

Тренер «Детройта» высказался о ситуации с новым контрактом Игоря Шестеркина.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 32 бросков «Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ . Клуб из Нью-Йорка одержал победу – 4:1.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от 88 миллионов долларов. У него хороший агент», – сказал Дерек Лалонд.

Ранее стало известно, что сторона российского голкипера отклонила предложение «Рейнджерс » о контракте на 8 лет со средней годовой зарплатой 11 млн долларов.

Представителем Шестеркина является Максим Моливер – глава агентства Moliver Sports Management.