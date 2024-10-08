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  • «Детройт» подписал Остина Уотсона на год. У форварда 118 очков и 705 минут штрафа в 515 играх в НХЛ
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«Детройт» подписал Остина Уотсона на год. У форварда 118 очков и 705 минут штрафа в 515 играх в НХЛ

«Детройт» подписал форварда Остина Уотсона на год, контракт двусторонний.

По данным PuckPedia, зарплата 32-летнего игрока составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 200 тысяч – в АХЛ. 

В «Ред Уингс» Уотсон был на просмотре – 4 игры на предсезонке, 1 (0+1) очко и 27 минут штрафа. 

В прошлом сезоне нападающий играл за «Тампу» – 33 игры в регулярном чемпионате, 4 (2+2) балла и 93 минуты штрафа. 

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у него 515 игр, 108 (60+58) очков и 705 минут штрафа. В плей-офф – 45 игр и 19 (10+9) очков. В 2017 году Уотсон доходил до финала Кубка Стэнли вместе с «Нэшвиллом». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Детройта»
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