«Детройт» подписал Остина Уотсона на год. У форварда 118 очков и 705 минут штрафа в 515 играх в НХЛ

«Детройт» подписал форварда Остина Уотсона на год, контракт двусторонний.

По данным PuckPedia, зарплата 32-летнего игрока составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 200 тысяч – в АХЛ.

В «Ред Уингс» Уотсон был на просмотре – 4 игры на предсезонке, 1 (0+1) очко и 27 минут штрафа.

В прошлом сезоне нападающий играл за «Тампу » – 33 игры в регулярном чемпионате, 4 (2+2) балла и 93 минуты штрафа.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у него 515 игр, 108 (60+58) очков и 705 минут штрафа. В плей-офф – 45 игр и 19 (10+9) очков. В 2017 году Уотсон доходил до финала Кубка Стэнли вместе с «Нэшвиллом».